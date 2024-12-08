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南鯤鯓代天府服務47年 「活字典」前秘書李國殿推出書法展

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南鯤鯓代天府前秘書李國殿即日起在北門出張所推出「揮墨北門嶼」書法展。圖／雲嘉南風管處提供
南鯤鯓代天府前秘書李國殿即日起在北門出張所推出「揮墨北門嶼」書法展。圖／雲嘉南風管處提供

台南北門南鯤鯓代天府前秘書李國殿今年2月退休，持續埋首擅長的書法創作，即日起在北門出張所推出李國殿「揮墨北門嶼」書法展，也讓外界再次見識到其不凡書法功力。

70歲的李國殿是在地北門雙春人，從小跟著長輩祭拜南鯤鯓代天府五府千歲，對於王爺相關祭祀科儀不陌生。民國66年23歲當兵退伍，因緣巧合進入南鯤鯓代天府服務共47年，今年2月甫退休。

李國殿個性謙沖，歷任南鯤鯓代天府祭祀組長、秘書等要職，對宗教科儀瑣事嫻熟，素有南鯤鯓代天府「活字典」之稱，更寫得一手好毛筆字；工作之餘專心投入書法、篆刻、攝影、水墨等藝術創作，也曾獲得中國文藝協會藝術攝影類中國文藝獎章，退休後駐點於北門文化藝術園投入創作，現任鯤鯓王博明文化美術館基金會執行長。

「揮墨北門嶼」書法展即日起至明年1月19日在雲嘉南濱海國家風景區管理處北門出張所（東門美術館三館）展出，主要展出佛教經典、傳統詩、台語詩等各式作品。

「揮墨北門嶼」書法展今也安排正式開幕儀式，行政院顧問李連權、南市副市長葉澤山、文化局局長謝仕淵、台南美術館館長林秋芳、前國美館館長李戊崑、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民等人都出席，並由晉基建設董事長廖淑芬以台語詩吟唱方式，陳現出北門這塊鹽分地帶藝術底蘊。

雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，東門美術館三館所在的台南北門出張所，為逾百年的歷史建築，與相鄰的吳德和雕塑藝術園區及李國殿書法藝術工作室，串聯成為「北門文化藝術園區」，為鹽分地帶注入濃厚藝術氣息。

南鯤鯓代天府前秘書李國殿即日起在北門出張所推出「揮墨北門嶼」書法展。吸引不少藝文愛好者參觀。圖／雲嘉南風管處提供
南鯤鯓代天府前秘書李國殿即日起在北門出張所推出「揮墨北門嶼」書法展。吸引不少藝文愛好者參觀。圖／雲嘉南風管處提供
南鯤鯓代天府前秘書李國殿（右）即日起在北門出張所推出「揮墨北門嶼」書法展，雲嘉南風管處長許宗民（左）參訪後對作品讚不絕口。圖／雲嘉南風管處提供
南鯤鯓代天府前秘書李國殿（右）即日起在北門出張所推出「揮墨北門嶼」書法展，雲嘉南風管處長許宗民（左）參訪後對作品讚不絕口。圖／雲嘉南風管處提供
南鯤鯓代天府前秘書李國殿辦書法展，今舉辦正式開幕儀式，南市副市長葉澤山（左）出席推崇李國殿對優質宗教及藝文貢獻。圖／雲嘉南風管處提供
南鯤鯓代天府前秘書李國殿辦書法展，今舉辦正式開幕儀式，南市副市長葉澤山（左）出席推崇李國殿對優質宗教及藝文貢獻。圖／雲嘉南風管處提供

北門 南鯤鯓代天府 台南美術館

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