布局2026台南市長黨內初選？ 林俊憲、陳亭妃互別苗頭

距離2026年縣市長選舉還有2年，賴清德總統喊話民進黨內勿談縣市長選舉，但台南目前檯面上有意角逐市長之位的立委林俊憲、陳亭妃仍持續布局，搶攻基層。林俊憲今在仁德舉辦後援會，喊出千人力挺，陳亭妃則以親子活動，展現親和力，雙方互別苗頭。

賴清德嫡系立委林俊憲繼10月在新營成立溪北宗教後援會後，今與市議員郭鴻儀在仁德舉辦仁德後援會暨感恩茶會，除吸引近千名支持者到場，國策顧問康銀壽、立委林宜瑾、副議長林志展及黨內11位市議員更出席相挺，還有新豐區里長、地方發展協會、百工百業等代表，會場滿滿人潮，盛況空前，林俊憲也親自授旗給各後援會幹部。

林俊憲在致詞時，先細數新豐區的發展潛力，包含交通建設、都市縫合、交流道拓寬等具體政策計畫後，同時強調會延續賴總統及市長黃偉哲任內所規畫的建設與基礎，他表示，自己對大台南發展藍圖清晰且明確，而未來市政推動需要總統支持，賴清德總統也一定會支持。

相較傳統選舉模式的後援會，陳亭妃以「妃妃姐姐陳亭妃親子萌樂園」為主軸，10月起至12月耶誕節期間，每周六、日在台南各地舉辦共23場親子活動，同時根據不同主題安排親水萌樂園、動動萌樂園、耶誕雪樂園等內容，受到許多親子青睞，今在永華市政中心旁西拉雅廣場登場，不少家長也主動上前與陳亭妃合影。

陳亭妃表示，妃妃姐姐親子活動從6、7年前就開始舉辦，親子萌樂園也逐漸打出名號，更是她跟小朋友之間的約定；在立委選舉期間，自己的政治活動只有1場，因為她希望讓「政治不要這麼政治」，萌樂園除讓孩子開心，家長更共同關心下一代，有任何意見現場也能交流。

她提到，近期南韓突然宣布戒嚴6小時，顯見如今國際情勢什麼狀況都會發生，而上周五立法院更發生衝突，這些都是讓民眾不喜歡，卻又不得不面對，倘若民代在基層活動時，依舊這麼多政治氛圍，人民會更不喜歡。