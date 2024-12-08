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布局2026台南市長黨內初選？ 林俊憲、陳亭妃互別苗頭

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨立委林俊憲（前排右）今在台南仁德成立仁德後援會暨感恩茶會，並授旗給各後援會幹部。記者萬于甄／攝影
民進黨立委林俊憲（前排右）今在台南仁德成立仁德後援會暨感恩茶會，並授旗給各後援會幹部。記者萬于甄／攝影

距離2026年縣市長選舉還有2年，賴清德總統喊話民進黨內勿談縣市長選舉，但台南目前檯面上有意角逐市長之位的立委林俊憲陳亭妃仍持續布局，搶攻基層。林俊憲今在仁德舉辦後援會，喊出千人力挺，陳亭妃則以親子活動，展現親和力，雙方互別苗頭。

賴清德嫡系立委林俊憲繼10月在新營成立溪北宗教後援會後，今與市議員郭鴻儀在仁德舉辦仁德後援會暨感恩茶會，除吸引近千名支持者到場，國策顧問康銀壽、立委林宜瑾、副議長林志展及黨內11位市議員更出席相挺，還有新豐區里長、地方發展協會、百工百業等代表，會場滿滿人潮，盛況空前，林俊憲也親自授旗給各後援會幹部。

林俊憲在致詞時，先細數新豐區的發展潛力，包含交通建設、都市縫合、交流道拓寬等具體政策計畫後，同時強調會延續賴總統及市長黃偉哲任內所規畫的建設與基礎，他表示，自己對大台南發展藍圖清晰且明確，而未來市政推動需要總統支持，賴清德總統也一定會支持。

相較傳統選舉模式的後援會，陳亭妃以「妃妃姐姐陳亭妃親子萌樂園」為主軸，10月起至12月耶誕節期間，每周六、日在台南各地舉辦共23場親子活動，同時根據不同主題安排親水萌樂園、動動萌樂園、耶誕雪樂園等內容，受到許多親子青睞，今在永華市政中心旁西拉雅廣場登場，不少家長也主動上前與陳亭妃合影。

陳亭妃表示，妃妃姐姐親子活動從6、7年前就開始舉辦，親子萌樂園也逐漸打出名號，更是她跟小朋友之間的約定；在立委選舉期間，自己的政治活動只有1場，因為她希望讓「政治不要這麼政治」，萌樂園除讓孩子開心，家長更共同關心下一代，有任何意見現場也能交流。

她提到，近期南韓突然宣布戒嚴6小時，顯見如今國際情勢什麼狀況都會發生，而上周五立法院更發生衝突，這些都是讓民眾不喜歡，卻又不得不面對，倘若民代在基層活動時，依舊這麼多政治氛圍，人民會更不喜歡。

陳亭妃強調，「我還是非常聽賴主席的話」，2026年還一段時間，也相信賴主席會希望這個時刻，應該是大家團結一致，把國家顧好才是最關鍵的責任。

民進黨立委林俊憲（前排左五）繼10月在新營成立溪北宗教後援會後，今與市議員郭鴻儀（前排左六）在仁德舉辦仁德後援會暨感恩茶會，除吸引近千名支持者到場外，還有許多議員、里長、百工百業代表等支持，會場滿滿人潮，盛況空前。記者萬于甄／攝影
民進黨立委林俊憲（前排左五）繼10月在新營成立溪北宗教後援會後，今與市議員郭鴻儀（前排左六）在仁德舉辦仁德後援會暨感恩茶會，除吸引近千名支持者到場外，還有許多議員、里長、百工百業代表等支持，會場滿滿人潮，盛況空前。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃（左二）以「妃妃姐姐陳亭妃親子萌樂園」為主軸，每周六、日在台南各地舉辦共23場親子活動，受到許多親子青睞，今在永華市政中心西拉雅廣場登場。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃（左二）以「妃妃姐姐陳亭妃親子萌樂園」為主軸，每周六、日在台南各地舉辦共23場親子活動，受到許多親子青睞，今在永華市政中心西拉雅廣場登場。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃以「妃妃姐姐陳亭妃親子萌樂園」為主軸，並根據不同主題安排親水萌樂園、動動萌樂園、耶誕雪樂園等內容，受到許多親子青睞。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃以「妃妃姐姐陳亭妃親子萌樂園」為主軸，並根據不同主題安排親水萌樂園、動動萌樂園、耶誕雪樂園等內容，受到許多親子青睞。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃今在永華市政中心旁西拉雅廣場舉辦動動萌樂園親子活動，吸引許多親子到場，小朋友也玩得不亦樂乎，許多家長也主動上前與陳亭妃合影。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃今在永華市政中心旁西拉雅廣場舉辦動動萌樂園親子活動，吸引許多親子到場，小朋友也玩得不亦樂乎，許多家長也主動上前與陳亭妃合影。記者萬于甄／攝影

林俊憲 民進黨 賴清德 陳亭妃

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