嘉義林業分署節能灶、樹屋啟用 鮮活韌性森活課程

林業署嘉義分署觸口自然教育中心「極限節能灶」及「國產材樹屋」今天啟用，使用在地自然材料的極限節能灶，傳遞永續綠生活的理念；台灣柳杉打造的國產材樹屋，讓孩童探索樹屋的同時觀察與感受原木自然建築之美。未來都將輔助觸口自然教育中心推動「韌性森活」系列課程。

啟用儀式由林業署嘉義分署長張岱、觸口自然教育中心執行團隊許毅璿老師、興嘉國小主任林妍勳、上林社區及國家森林志工廖慶雄老師等共同揭牌。

嘉義分署表示，極限節能灶含爐灶、窯及中水處理系統。爐灶及窯本體使用稻稈、黏土、砂石等混合後製作成土團手工雕塑而成，且使用在地材料儘量減少材料運輸碳排放量。爐灶增加進氣口輔以圓弧火路，使空氣可以沿著曲面流動達到循環。中水處理系統將廢水經稻稈、落葉、石頭、細沙等雜質過濾後，充滿養分的水流經香蕉、木瓜、月桃喜愛吸收肥份的植物，最後乾淨的水排入溪流，將對環境的影響降到最低。

極限節能灶以可再生資源木柴作為燃料與特殊的火路設計達成節能目的，大量減少對不可再生資源的依賴與應用。未來觸口自然教育中心將利用新設施極限節能灶提供能源、減碳、循環經濟等多元主題的課程活動，讓民眾認識木材的使用、再生資源、永續環境的潛力。

分署表示，「木育」是指木材運用、親近森林、了解木文化的教育活動，可以提高孩子接觸木材的機會，思考人類、森林與木材連結性，進而培養重視環境保護與實踐的行動力。國產材柳杉樹屋，以柳杉原木建造小巧樹屋遊具，學員遊玩時可觀察木材紋理的視覺及撫摸木材質地的觸覺，感受木頭與森林環境療癒身心。