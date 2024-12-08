快訊

獨／首批38輛M1A2T戰車本月抵台 這艘「國安輪」正在路上

章立衡求送最後一程 劉家昌家屬切割：與劉家無關係

嘉義林業分署節能灶、樹屋啟用 鮮活韌性森活課程

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
爐灶及窯本體使用稻桿、黏土、砂石等混合製成，進氣口輔以圓弧火路，使空氣沿曲面流。圖／林業署嘉義分署提供
爐灶及窯本體使用稻桿、黏土、砂石等混合製成，進氣口輔以圓弧火路，使空氣沿曲面流。圖／林業署嘉義分署提供

林業署嘉義分署觸口自然教育中心「極限節能灶」及「國產材樹屋」今天啟用，使用在地自然材料的極限節能灶，傳遞永續綠生活的理念；台灣柳杉打造的國產材樹屋，讓孩童探索樹屋的同時觀察與感受原木自然建築之美。未來都將輔助觸口自然教育中心推動「韌性森活」系列課程。

啟用儀式由林業署嘉義分署長張岱、觸口自然教育中心執行團隊許毅璿老師、興嘉國小主任林妍勳、上林社區及國家森林志工廖慶雄老師等共同揭牌。

嘉義分署表示，極限節能灶含爐灶、窯及中水處理系統。爐灶及窯本體使用稻稈、黏土、砂石等混合後製作成土團手工雕塑而成，且使用在地材料儘量減少材料運輸碳排放量。爐灶增加進氣口輔以圓弧火路，使空氣可以沿著曲面流動達到循環。中水處理系統將廢水經稻稈、落葉、石頭、細沙等雜質過濾後，充滿養分的水流經香蕉、木瓜、月桃喜愛吸收肥份的植物，最後乾淨的水排入溪流，將對環境的影響降到最低。

極限節能灶以可再生資源木柴作為燃料與特殊的火路設計達成節能目的，大量減少對不可再生資源的依賴與應用。未來觸口自然教育中心將利用新設施極限節能灶提供能源、減碳、循環經濟等多元主題的課程活動，讓民眾認識木材的使用、再生資源、永續環境的潛力。

分署表示，「木育」是指木材運用、親近森林、了解木文化的教育活動，可以提高孩子接觸木材的機會，思考人類、森林與木材連結性，進而培養重視環境保護與實踐的行動力。國產材柳杉樹屋，以柳杉原木建造小巧樹屋遊具，學員遊玩時可觀察木材紋理的視覺及撫摸木材質地的觸覺，感受木頭與森林環境療癒身心。

嘉義分署表示，極限節能灶及國產材樹屋的啟用可輔助觸口自然教育中心推動「韌性森活」系列課程，協助學員了解在極端氣候的影響下，人類需要培養韌性生活的能力，學習在有限資源的情況下維持日常活動，堅韌面對環境改變所帶來的影響，學校團體預約，可洽觸口自然教育中心臉書粉絲專頁。

與會來賓一同為極限節能灶揭牌。圖／林業署嘉義分署提供
與會來賓一同為極限節能灶揭牌。圖／林業署嘉義分署提供
動手製作pizza，體驗節能灶窯烤功能。圖／林業署嘉義分署提供
動手製作pizza，體驗節能灶窯烤功能。圖／林業署嘉義分署提供
以國產材所打造的樹屋，讓學員在柳杉樹屋裡遊玩時可以同步觀察木材紋理及觸感。圖／林業署嘉義分署提供
以國產材所打造的樹屋，讓學員在柳杉樹屋裡遊玩時可以同步觀察木材紋理及觸感。圖／林業署嘉義分署提供
使用極限節能灶窯烤製作的pizza。圖／林業署嘉義分署提供
使用極限節能灶窯烤製作的pizza。圖／林業署嘉義分署提供
孩童開心體驗柳杉樹屋。圖／林業署嘉義分署提供
孩童開心體驗柳杉樹屋。圖／林業署嘉義分署提供
極限節能灶外觀彩繪成火焰意象。圖／林業署嘉義分署提供
極限節能灶外觀彩繪成火焰意象。圖／林業署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署觸口自然教育中心為園區內「極限節能灶」及「國產材樹屋」揭牌。圖／林業署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署觸口自然教育中心為園區內「極限節能灶」及「國產材樹屋」揭牌。圖／林業署嘉義分署提供

嘉義 材料 永續

延伸閱讀

Design Miami／FENDI攜手英倫設計師 家具有機工業風

衛福部明3月前完成部立醫院碳盤查 醫福會成立永續中心

台南查獲誘拍草鴞6人送辦 5雛鳥緊急安置照護

能源高峰論壇／能源署副署長李君禮：打造零碳能源系統

相關新聞

科長被控霸凌卻發問卷要「溫暖她」？ 南市衛生局澄清

台南市衛生局近期傳出職場霸凌案，某女性科長被投訴長期對部屬實施言語羞辱及不當加班，衛生局雖迅速啟動調查機制，承諾秉持「毋...

嘉義林業分署節能灶、樹屋啟用 鮮活韌性森活課程

林業署嘉義分署觸口自然教育中心「極限節能灶」及「國產材樹屋」今天啟用，使用在地自然材料的極限節能灶，傳遞永續綠生活的理念...

迎明年花季未雨綢繆 台南山上水道館補植逾60株櫻花

台南山上花園水道博物館近兩年接連豪雨強風，不少櫻花樹倒伏，在熱心企業家捐贈逾50株各式櫻花近日完成補植，今年春節前後可望...

協助聽損童找回聲音 雲林開辦幼童免費聽能服務

人工電子耳可協助聽損者找回聲音，但使用需經過訓練，且要經常調教設備，雲林縣因聽力師資源不足，幼童在治療黃金期需遠赴外縣市...

北台南家扶表揚自強家庭及兒少 獲獎母女檔背後藏洋蔥

北台南家扶中心今上午表揚6名自強家庭及6名自強兒少，頒發46名才藝績優獎助學金，來自越南新住民范氏明、范梅英母女同獲表揚...

55年累計照顧逾15萬人次弱勢兒少 張麗善今捐10萬感謝家扶中心

雲林家扶中心在地服務已55年，累計扶助弱勢兒少逾15萬人次，不少兒少自立後，成為家扶志工或認養兒童，形成愛的巡還，今在虎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。