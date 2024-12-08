嘉義家扶歲末送暖 10戶自強家庭逆境向上

嘉義家扶上午在嘉義縣府前廣場舉辦歲末送暖市集，有576戶、1730名家庭成員參加，讓受扶助的家庭享受親子假日團聚時光；今年表揚10戶逆境向上、堅忍不拔自強家庭，其中陸配梁燕影與丈夫育有2名兒子，丈夫因車禍右半身肢體不便，小兒子罹患肌肉萎縮症，又照顧年邁婆婆，不屈不撓扶起一家帶來希望令人感佩。

今年家扶「2024嘉義家扶歲末冬暖暨幸福You&Me」活動帶入「減塑」，創造友善環境行動主題，現場有多元親子闖關活動、二手免費市集、美味餐點、發放暖心福袋與生活物資，還有免費義診、義剪服務。

家扶中心從服務的689戶中，選拔出嘉義縣7戶和嘉義市3戶共10戶逆境向上、堅忍不拔的自強家庭，分別是梁燕影、莊韻如、蘇芸慧、段氏捌、鍾端傑、林芷蓉、盧昭蓉、江雪環、宋榮光和崔秀雲。

其中嘉義縣梁燕影，原籍中國，婚後來台育有2名兒子，丈夫因車禍傷及腦部，右半身肢體神經壞死致行動不便，小兒子國小階段發現罹患肌肉萎縮症、四肢無力，需仰賴輪椅代步及他人協助生活起居。

梁燕影除了照顧丈夫與兒子，也曾長期照顧年邁臥床婆婆，一家老小的照顧工作全落在她身上，吃苦但不喊苦，是甜蜜又沉重的負擔，身為一家之柱，除了照顧家庭外，兼任每日接送坐輪椅的小兒子上下學司機，利用空檔時間至住家附近的農場從事臨時農雜工。梁燕影深信透過自己不屈不撓的力量，定能扶起一家，為家帶來希望。