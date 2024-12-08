迎明年花季未雨綢繆 台南山上水道館補植逾60株櫻花

台南山上花園水道博物館近兩年接連豪雨強風，不少櫻花樹倒伏，在熱心企業家捐贈逾50株各式櫻花近日完成補植，今年春節前後可望呈現浪漫景致。

山上花園水道博物館從日治時期開始，在廣闊園區種植多樣化植栽，包括百年羅漢松、琉球松，玉蘭花等都已成為珍貴自然資產。2016年搭配日式風格建築，在專家協助於淨水池區栽種櫻花，經統計，栽植超過500棵河津櫻、富士櫻、吉野櫻，以及八重櫻，每年春節前後，櫻花盛開吸引遊客造訪。

不過，最近兩年因強風豪雨，估計約超過60顆櫻花遭摧殘；副市長葉澤山向長期支持文化事業的企業家洪三雄、李壯源及浤鼎建設、環球水泥與吳金茂文教基金會尋求支持，順利獲得捐款，日前在園區重新補植60餘株櫻花。