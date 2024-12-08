台南水道博物館賞櫻區完成補植 花季仍有看頭

台南山上花園水道博物館淨水池區種植的櫻花樹，近年因豪雨強風出現倒伏災情，台南市政府文化局獲在地企業支持啟動補植計畫，已重新栽種60餘株，預估春天花季時仍有看頭。

台南市政府文化局新聞稿指出，山上花園水道博物館是國內面積最大國定古蹟，博物館區從日治時期開始，在廣闊園區種植多樣化植栽，包括羅漢松、琉球松，玉蘭花等現都已成為珍貴自然資產。

文化局指出，自2016年開始，搭配日式風格建築，在專家協助下於淨水池區栽種櫻花，總計栽植超過500棵河津櫻、富士櫻、吉野櫻，以及八重櫻，每年春節前後櫻花盛開，在民眾口耳相傳下，已成為台南市重要賞櫻景點。

文化局指出，雖然館方在專業人員協助下用心維護，但接連兩年多次強風豪雨來襲，造成超過60株櫻花樹遭摧殘倒伏，但受限公務預算，難以進行補植，經台南市副市長葉澤山向長期支持文化事業的企業家及民間團體尋求支持，順利啟動補植計畫，已重新栽種60餘株櫻花。

文化局指出，日前向農業局申請的3000株草花已經全數種植在園區，館方也已經在C館旁撒下波斯菊花籽，加上附近工廠冰點冷氣花海也完成規劃，加上重新佈置的櫻花，有信心把山上區打造成春節期間台南最漂亮花園景點。