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協助聽損童找回聲音 雲林開辦幼童免費聽能服務
人工電子耳可協助聽損者找回聲音，但使用需經過訓練，且要經常調教設備，雲林縣因聽力師資源不足，幼童在治療黃金期需遠赴外縣市，縣府今年10月結合相關資源，開辦0至6歲聽損者聽能服務，已有25人申請，縣長張麗善盼藉此讓聽損童學習無障礙。
聽損童在黃金治療期使用人工電子耳，每2周就需重新調教設備，並接受相關訓練，雲林縣府雖有提供聽能管理及訓練服務，但因聽力師等相關資源不足，光協助成年聽損者就已應付不暇，無法服務0至6歲聽損童，聽損童只能遠赴外地尋求協助，每次調教及訓練費用1500至2千元不等。
因舟車勞頓，且費用不貲，有家長只能放棄定期調教設備，致使人工電子耳無法發揮作用，縣府社會處長林文志表示，為讓聽障的孩子就近、就地獲得最好治療與訓練照護，在彰化師範大學特教系教授陳怡慧建議下，縣府10月底與台大醫院雲林分院、以法大助聽器等單位合作，擴大聽能管理及訓練服務，免費協助0至6歲聽損童調教設備及復健。
林文志表示，台大雲林分院已於今年8月開辦人工電子耳特別門診，縣府也聘用一位專任聽力師及一位兼任聽力師提供聽能相關服務，申請服務家長可選擇居家、入校或到台西社福中心、斗六及虎尾輔具中心接受免費服務。
該計畫開辦僅一個月就已有25名聽損童申請，為讓偏鄉童也能善加利用該服務，未來將持續增聘兼任聽力師，並深入偏鄉服務。張麗善表示，縣府會持續推廣這項計畫，挹注資源，讓孩子復健更便捷快速，學習上沒有任何障礙。
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