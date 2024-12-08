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林俊憲：對台南市政有理想 賴總統也一定會支持

中央社／ 台南8日電

民進黨立法委員林俊憲與市議員郭鴻儀今天舉辦聯合服務處暨仁德後援會感恩茶會，林俊憲表示，對未來台南市政有理想，推動市政需要總統賴清德支持，賴總統也一定會支持。

感恩茶會活動上午在仁德區仁德展覽館舉行，吸引不少支持者湧入，包括國策顧問康銀壽、民進黨立委林宜瑾，以及台南市副議長林志展等多名市議員到場，林俊憲入場時頻頻與支持者握手致意，並在會中授旗給後援會幹部。

林俊憲致詞表示，台南市第一條捷運「藍線」預定於115年動工，主要連結東區與俗稱大新豐區的仁德、歸仁、關廟等地區，加上原本就有的國道1號、國道3號、台86線，以及台鐵各車站，大新豐區將會成為台南交通路網最完整的地方。

他說，與多項由中央主導開發案相關的沙崙智慧綠能科學城也在大新豐地區，AI產業發展以及學術研究單位群聚，還規劃設置醫療園區，將成為台灣發展重要心臟，也會帶動整個大新豐區成為台南最美的門戶。

林俊憲表示，他回到故鄉台南開始參與政治時大約是解嚴初期，認識了當時年紀還不到40歲的賴總統，兩人間培養了相當程度默契，而未來推動台南市政需要賴總統支持，賴總統也一定會支持，透過中央與地方合作，讓台南獲得大發展。

他說，他對未來市政發展有理想、有計畫，也有許多市議員支持，近來在議員帶領先跑了很多地方，了解民眾反映問題，從與生活息息相關的小地方，一直到地方重要建設等議題都進行關心。

林俊憲表示，競爭下屆台南市長民進黨內初選，屆時會有民調，也希望大家把林俊憲介紹給親朋好友，支持清廉、勤政、愛鄉土的團隊來為大家解決問題。

林俊憲 議員

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