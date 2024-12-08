科長被控霸凌卻發問卷要「溫暖她」？ 南市衛生局澄清

台南市衛生局近期傳出職場霸凌案，某女性科長被投訴長期對部屬實施言語羞辱及不當加班，衛生局雖迅速啟動調查機制，承諾秉持「毋枉毋縱」原則，孰料，今有內部問卷外流，疑似要讓同仁「向科長說句溫暖的話」，對此，衛生局澄清，人事室並未發過該份問卷，全案仍在調查中。

近期公部門職場霸凌案備受社會關注，台南市衛生局一名林姓科長被控長期對下屬言語羞辱、摔電話及不當加班等，市議員林美燕服務處也曾接獲，衛生局獲悉後，以內部電子郵件系統盡進行問卷調查，但具名檢舉人卻被公開身份，讓其備受壓力，全案被爆料在Dcard上才曝光。

南市衛生局日前對於霸凌案，強調承諾秉持「毋枉毋縱」的原則，還原事件真相，並成立調查委員會調查，孰料，今卻有另一份問卷流出，以「你的一句話將是溫暖的曙光」為題，內容疑似要為遭控霸凌的林姓科長「平反」，更要填單者向林姓科長表達溫暖，該份問卷流出後，也讓被霸凌者感到非常諷刺，質疑「誰來給他們溫暖？」。

對此，衛生局澄清，絕無發送「向科長說一句溫暖的話」問卷調查信件，也無媒體指稱「官官相護」情事，該份問卷的來源需要進一步調查釐清。衛生局重申，針對霸凌案會高度重視，內程序正在進行中，霸凌行為無論發生在任何職場，機關都應妥善調查與處置，將以最嚴謹的態度，妥善處理此事件，期盼社會各界給予耐心，等待調查結果。