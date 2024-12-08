北台南家扶表揚自強家庭及兒少 獲獎母女檔背後藏洋蔥
北台南家扶中心今上午表揚6名自強家庭及6名自強兒少，頒發46名才藝績優獎助學金，來自越南新住民范氏明、范梅英母女同獲表揚，背後不畏逆境打拚過程更令人動容。
北台南家扶上午在新營體育場舉辦「家扶感恩行動～歲末創意市集活動，透過園遊會安排18戶扶助家庭與15個愛心贊助單位合力設攤，提供美味小吃、點心、義診、義剪、氣功等服務，以及新營社大極氣太鼓班、東原國中大鼓隊及家扶才藝班等表演，讓受扶助的850戶近2000名親子度過溫馨假日。
北台南家扶主任李桂平、扶幼主委呂明憲說，今年是第14年邀請受助家庭擺攤，參與擺攤家庭已超過370戶次，不乏自立家庭主動回來設攤回饋家扶。扶幼委員會這次也贊助35萬元提供兒少才藝績優獎勵金；呂明憲及扶幼委員會賴德客亦加碼贊助活動經費。
同時，今年自立家庭陳林春惠，為感謝中心過去照顧，這次也捐款10萬元，鼓勵今年受表揚自強家庭。
會中台南市政府社會局主秘陳雅芬頒發表揚各六戶自強家庭及自強兒少，新營區長翁振祥、市議員沈家鳳也出席為弱勢族群打氣，六戶自強家庭分別是柳營區范氏明、楊碧容、永康區陳佳銣、劉振峯、佳里區陳政修、七股區武氏紅。
六名自強兒少分別是柳營區范梅英、莊荏次、永康區黃昇祐、麻豆區王娜容、歸仁區徐霏、學甲區郭炫志。
其中，范氏明及范梅英為母女獲得自強家庭和自強兒少殊榮同獲表揚。
北台南家扶指出，41歲范氏明來台婚後生下罹患唐氏症的兒子，未料先生留下大筆債務雙方離婚，但范女努力扛起照顧家人和家計壓力。女兒范梅英7歲來台克服語言障礙融入學習環境成績表現優異，更分擔照顧唐氏症的弟弟，母女二人相互扶持撐起一個家。
令人動容的是，范梅英越南語流利，去年還獲得南市國小新住民語口說比賽越南語第三名，個性內斂的她功課佳，不忍媽媽范氏明長期費心照顧患有唐氏症弟弟，也會從中協助幫忙弟弟換尿布、穿衣服、洗澡等，減輕媽媽負擔，也立志未來能成為精通越南語護理師。
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