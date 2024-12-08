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55年累計照顧逾15萬人次弱勢兒少 張麗善今捐10萬感謝家扶中心

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
來自雲林縣台西鄉的新住民媽媽許蘭嬌（右），丈夫12年病逝後，留下她獨立照顧當初認養的兒子，她未因無血緣關係放棄扶養，反而將孩子視如己出，圖左為新住民阮映月，兩人都是雲林家扶中心的自強家長。記者陳雅玲／攝影
來自雲林縣台西鄉的新住民媽媽許蘭嬌（右），丈夫12年病逝後，留下她獨立照顧當初認養的兒子，她未因無血緣關係放棄扶養，反而將孩子視如己出，圖左為新住民阮映月，兩人都是雲林家扶中心的自強家長。記者陳雅玲／攝影

雲林家扶中心在地服務已55年，累計扶助弱勢兒少逾15萬人次，不少兒少自立後，成為家扶志工或認養兒童，形成愛的巡還，今在虎尾農博公園舉辦55周年園遊會，近20家企業、逾千人出錢出力送暖，招待逾4千名親子大啖美食及開心採買，雲林縣長張麗善感恩家扶長期照顧弱勢，當場捐助10萬元。

雲林家扶虎尾中心55周年園遊會今天登場，包括嘉邑行善團、福德巧新、憶霖、昇樺、震旦陳永泰公益信託、永溢綠能、雲林縣肉品市場、福添福慈善基金會、佛教淨土院新北分院慈善會、正隆公司暨鄭火田慈善基金會、大勝化工、源順、桂格、雲科大EMBA高階領袖班友會、虎尾獅子會等企業團體，及珈珈曲線運動館、逾千人志工，出錢出力招待4000名親子享用美食、民生物資發放。

張麗善表示，她代表雲林縣政府、弱勢家庭，感謝家扶中心長年以來在許多善心人士的大力支持下，持續照顧弱勢家庭，讓弱勢兒少沒有後顧之憂，能夠持續求學。她也自掏腰包當場捐助10萬元。

虎尾鎮長林嘉弘、虎尾鎮代會主席陳明聖、縣議員黃美瑤等人今天都到場共襄盛舉，現場並頒發雲林家扶中心主委陳燦勳致贈的每戶一萬元獎勵金給17名自強家長，台西鄉的新住民媽媽許蘭嬌，丈夫12年病逝後，留下她獨立照顧當初認養的兒子，她未因無血緣關係放棄扶養，反而將孩子視如己出，讓孩子能無後顧之憂生活。

雲林家扶中心副主委吳裕田表示，這些家長有人剖蚵、司機、照服員、麵店熱炒店零工、工廠臨時工、清潔工、農雜工、油漆工，甚至在廟會殯葬業工作，他們辛勤養家照顧家人，堅忍的毅力令人感佩。

家扶中心主任廖志文表示，雲林家扶55年來累計扶助弱勢兒少逾15萬人次，感謝許多善心企業及人士在背後默默支持，才能讓這些兒少有機會擺脫困境。雲林家扶55周年園遊會由許多企業、志工贊助60多個愛心攤位，現場有炒麵、雞肉飯、排骨酥、雞蛋糕等各式美食，提供親子享用，家扶中心也發放每戶家庭民生物資及風扇。

雲林家扶中心在地服務已55年，累計扶助弱勢兒少逾15萬人次，不少兒少自立後，成為家扶志工或認養兒童，形成愛的循環，今在虎尾農博公園舉辦55周年園遊會。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心在地服務已55年，累計扶助弱勢兒少逾15萬人次，不少兒少自立後，成為家扶志工或認養兒童，形成愛的循環，今在虎尾農博公園舉辦55周年園遊會。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心在地服務已55年，累計扶助弱勢兒少逾15萬人次，不少兒少自立後，成為家扶志工或認養兒童，形成愛的循環，今在虎尾農博公園舉辦55周年園遊會。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心在地服務已55年，累計扶助弱勢兒少逾15萬人次，不少兒少自立後，成為家扶志工或認養兒童，形成愛的循環，今在虎尾農博公園舉辦55周年園遊會。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心在地服務已55年，累計扶助弱勢兒少逾15萬人次，不少兒少自立後，成為家扶志工或認養兒童，形成愛的循環，今在虎尾農博公園舉辦55周年園遊會。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心在地服務已55年，累計扶助弱勢兒少逾15萬人次，不少兒少自立後，成為家扶志工或認養兒童，形成愛的循環，今在虎尾農博公園舉辦55周年園遊會。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心在地服務已55年，累計扶助弱勢兒少逾15萬人次，不少兒少自立後，成為家扶志工或認養兒童，形成愛的循環，今在虎尾農博公園舉辦55周年園遊會。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心在地服務已55年，累計扶助弱勢兒少逾15萬人次，不少兒少自立後，成為家扶志工或認養兒童，形成愛的循環，今在虎尾農博公園舉辦55周年園遊會。記者陳雅玲／攝影

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