台南新化年貨大街 租金翻倍惹議

台南市新化年貨大街明年第14年，傳出天數縮減、市府不補助經費爭議，近日老街店家再收到通知稱，自行招商參與活動須繳7200元攤位費用，不提供水電，攤商還再繳交租金給店家，被質疑「剝幾層皮」；經發局說是回歸市場機制，業者負擔成本，會再和店家溝通。

經發局日前發通知，新化年貨大街預計明年1月17日至22日舉行，共6天，範圍從新化區中正路與中山路交叉口至和平街路口，老街店家若自行招租攤位參加年貨大街，須繳費用包括帳篷費1200元、清潔費1800元、保全費1800元等共7200元，不含桌椅及水電設施，後續收費另行通知。

新化區武安里長林保全的兒子說，以往費用約3600元，此次漲一倍，物價上漲也沒漲這麼凶；有老家店家直言，7200元只是繳給市府的，水電要另計，攤商還要再給老街店家租金，以往辦到小年夜，但明年只辦到1月22日（周三），除夕前幾天人潮最多生意最好才不辦，攤商也有疑慮打退堂鼓。

議員余柷青說，前市長賴清德任內由新化區公所自辦年貨大街，近2年活動改委外承辦，特色漸流失。活動從開說明會後，天數、租金等突然變動，引起老街店家疑慮反彈，市府應妥善回應民意，別讓年貨大街日漸式微。

經發局副局長蕭富仁說，因議會才通過預算，近期完成招商，全部攤位169攤，經費補助用在表演及摸彩，不補助攤位，相關經費須業者負擔，費用額度屆時會以實際支出費用由攤位平均分攤，將持續與地方溝通，希望具名聲與效益新化年貨大街延續特色、持續興旺。