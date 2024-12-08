虎尾路邊停車收費惹怨 公所允改善

雲林縣目前僅斗六市、虎尾鎮開辦部分路段路邊停車收費，虎尾部分路段5月試辦採無紙化電子收費，民眾抱怨系統出現1小時20元變30元超收，客服電話打不通，超商無法繳費，鎮公所說將與系統商研究改善；斗六因部分路段未收費遭占用，公所明年將陸續增設路邊及路外收費停車格，明年底前增加3千格。

虎尾部分路段試辦路邊收費停車，民眾抱怨狀況連連，鎮長林嘉弘說，會與系統商研究改善。目前只有3個路段試辦，公安路立體停車場即將啟用，為解決市中心違停，方便購物，將來路邊收費路段是否會擴增，會以試辦成果檢討評估決定。

公所為解決市區嚴重違停及占用道路亂象，5月選擇若瑟醫院新生路、虎尾驛中山路、虎科大文化路等3處鄰近市中心部分路段，畫設54個停車格試辦路邊停車收費。收費上午7點至晚間10點，每小時20元，前5分鐘免費。

斗六市路邊停車收費近1400格，因部分路段未收費遭占用，民眾希望住家附近增設停車格，市公所明年陸續增設路邊及路外收費停車格，預計到明年底將再增加3千格，滿足停車需求，建立停車秩序。

斗六市去年4月率先全縣開辦路邊停車收費，截至10月共15個路段，含府文路、公園路、民生南路、公明路、大學路一及三段、明德北路一至三段、莊敬路、籽公園運動場、文化路、鎮南路與六合街、斗六市綜合體育場等，逾1300停車格。

公所主秘孫旺田表示，明年預計增設路邊收費停車格路段，包括內環路、民生路、城頂街、雲林路1至2段、建成路、斗六火車站後站各路段等，公所將每2個月檢討盤點停車需求，將收費停車資訊公布市公所網站，只要能停車路段都會畫設停車格，不能停車畫紅線。