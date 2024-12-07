全國總舖師大賽冠軍嘉市辦感恩餐會 現場如電影「總舖師」上演

嘉義市餐飲工會會員蕭宗隆、陳慶湧，參加今年勞動部全國職場達人盃技能競賽，憑高超廚藝，限時4小時以11道辦桌菜，榮獲總舖師辦桌菜職類冠軍，獲獎如電影「總舖師」真實版上演，晚間在嘉市皇品飯店辦感恩餐會，市長黃敏惠、立委王美惠等祝賀。

蕭宗隆任教中華醫事科技大學，陳慶湧任教高雄餐旅大學，2人是辦桌界老師父，在大學擔任技藝講師，頂著不能輸的壓力，首次聯手組隊參賽，蕭宗隆失敗5次，黃敏惠稱讚他有嘉義人永不放棄精神，終能在全國賽，憑精湛廚藝奪冠，黃敏惠致贈2位得主紀念座。

蕭、陳2位得主是競賽選手年紀最大，總舖師職類由餐飲工會推薦參賽；黃敏惠誇讚2位得主是嘉義之光，是餐飲界學子典範，在賽程4小時內，須完成11道辦桌菜（6道主菜加冷盤的5道菜），廚藝高手雲集中脫穎而出，全國奪冠，真的很不簡單。

參加餐會有中華醫事科技大學校長孫逸民等學校主管、嘉市府民政處長林家緯、社會處長李思賢等主管，多位國中教師，議會秘書涂純綺及議員郭定緯代表議長陳姿妏致贈匾額祝賀。

全國職場達人盃技能競競賽，開始每組給10分鐘寫菜單，總舖師職類競賽：展台、取量、規定食材、符合主題、色香味俱全，蕭宗隆、陳慶湧憑高超廚藝及經驗，靠默契臨場應變，料理澎湃色香味俱全料理。