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新港奉天宮轎班會爐主交接 大手筆席開450桌還有煙火秀

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港奉天宮今晚舉辦轎班會爐主交接典禮暨全國友宮聯誼餐會，席開450桌還有高空煙火相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今晚舉辦轎班會爐主交接典禮暨全國友宮聯誼餐會，席開450桌還有高空煙火相當熱鬧。記者黃于凡／攝影

嘉義縣新港奉天宮今天晚上舉辦甲辰年轎班會爐主交接典禮暨全國友宮聯誼餐會，席開450桌相當熱鬧，時長約3分鐘的煙火秀開場，奉天宮轎班會台澎金馬友宮都到場，還在做醮的鎮瀾宮董事長顏清標今天下午也到奉天宮參拜，後來趕回台中未參加晚會。

新港奉天宮今晚爐主交接相當熱鬧，縣長翁章梁、立委陳冠廷、立委蔡易餘、議長張明達、新港鄉長葉孟龍等人都到場，除了有轎班會、太子團成員，還邀請金虎爺全國總會，就連友宮金門浯島城隍廟、澎湖城隍廟、澎湖天后宮都跨海來台到新港參加晚會。

何達煌說，大甲鎮瀾宮現在重修慶成祈安「七朝清醮」，原本開醮的時候不能往外跑，但鎮瀾宮董事長顏清標今天下午還是到奉天宮參拜，後來趕回台中就沒參加晚上餐會，「顏清標說他沒有黑白跑，跑來新港奉天宮這是自己的姐妹宮，怎麼可以沒來。」

廟方指出，奉天宮轎班會較不同，包括開台媽、四街祖媽、二媽、三媽、聖四媽、五媽、六媽，總共有7個轎班會，會員約280人，今天加上友宮共席開450桌。何達煌說，新舊爐主交接是奉天宮傳統文化，去年他抽到爐主捐獻快200桌，希望未來繼續傳承下去。

嘉義縣新港奉天宮今晚舉辦轎班會爐主交接典禮暨全國友宮聯誼餐會，席開450桌相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今晚舉辦轎班會爐主交接典禮暨全國友宮聯誼餐會，席開450桌相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今晚舉辦全國友宮聯誼餐會，董事長何達煌說台澎金馬友宮都到場。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今晚舉辦全國友宮聯誼餐會，董事長何達煌說台澎金馬友宮都到場。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今晚舉辦轎班會爐主交接典禮暨全國友宮聯誼餐會，席開450桌相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮今晚舉辦轎班會爐主交接典禮暨全國友宮聯誼餐會，席開450桌相當熱鬧。記者黃于凡／攝影

新港奉天宮 鎮瀾宮 顏清標

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