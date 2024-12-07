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台南雙城論壇 為明年台灣府城建城300年暖身

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南雙城論壇為明年「府城建城300年」暖身。圖／台南市文資處提供
台南雙城論壇為明年「府城建城300年」暖身。圖／台南市文資處提供

台南文化資產管理處今天舉辦「2024台南雙城論壇」，串聯府城建城300與台南400的歷史記憶，為明年台灣府城建城300年暖身。

雙城論壇由成大建築系名譽教授傅朝卿以「府城建城300年的意義」為題進行開幕演講；當天亦邀請表演藝術界、文資保存領域、環境倡議團體、社區大學等不同領域的專家學者、民間代表，從歷史、環境、文化到現代社會挑戰，共同討論對於台南這座城市的願景。

台南市文資處指出，「府城建城300年」源自台南在1725年開始興築台灣府城。當時為確保台灣府治及周邊居民、商號的安全，台灣府城在官民合作之下逐步建起，城的建立也因此奠定了台南城市的基礎範圍，以及府城300年來豐饒富庶的基石。

因此「府城建城300年」講述的是「府城與整個台南的關係」以及「府城內、外居民如何在日常生活中交流和互動」。

「台南400」則是呈現荷蘭東印度公司於1624年來到大員（今安平），並將安平地區打造成東亞海上貿易的重要據點。台南400探討的是台灣在17世紀大航海時代被捲入世界貿易鏈後，與各方海上勢力的互動過程，呈現台灣（全球）視野下的全球（台灣）圖像。

台灣府城在300年後的今日雖然只有部分存續，但府城的概念卻是深刻烙印在許多台南人的心中。當前具體存續的台灣府城城門與城牆，仍是建興國中、台南女中與成功大學等許多學校學生，在上學時刻會經過或碰觸的地景，大東門、大南門或兌悅門也是許多市民在上下班路途中的重要風景。

「府城人」的自我認同更在眾多市民家族內已傳承了數個世代。當代台南市民仍不斷穿梭在城內與城外，府城並未消失在歷史洪流中，陸續出土的城池及民居遺構也一再印證與揭開過去居民的生活面貌，府城依舊在台南市民的日常生活中存在。

在2025年「府城建城300年」的時刻，台南市文化局將與各民間夥伴共同合作，以國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」等文化資產為中心，運用藝術、展覽甚至手作的各種方法與活動，呈現「府城內部」以及「府城內外」，從眾人到物產彼此交流互動的各種面貌，一同提升保存台南文化的共識，連結台南城市歷史，攜手譜寫自「府城聯境」開展為「台南新境」的故事。

台南雙城論壇邀請成大建築系名譽教授傅朝卿以「府城建城300年的意義」為題進行開幕演講。圖／台南市文資處提供
台南雙城論壇邀請成大建築系名譽教授傅朝卿以「府城建城300年的意義」為題進行開幕演講。圖／台南市文資處提供
台南市還保有台灣府城的樣貌。記者吳淑玲／攝影
台南市還保有台灣府城的樣貌。記者吳淑玲／攝影
台南市還保有台灣府城的樣貌。記者吳淑玲／攝影
台南市還保有台灣府城的樣貌。記者吳淑玲／攝影
台南市還保有台灣府城的樣貌。記者吳淑玲／攝影
台南市還保有台灣府城的樣貌。記者吳淑玲／攝影

台南 文化資產 雙城論壇

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