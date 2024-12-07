雲林紅龜粿米披薩超好吃 酸菜故鄉稻藝術成打卡熱點

全國稻米、酸菜最大產地的雲林縣大埤鄉，今天舉辦稻米酸菜文化季，「福袋小龍」、「巳小龍」大型稻草藝術裝置很吸睛。另林內鄉的稻米節推出紅龜粿競賽、親子米披薩、稻草編展現農村生活樂趣，吸引不少人品嘗體驗。

大埤鄉公所統計，該鄉種植「芥菜」600至800公頃，年產量超過3萬公噸，全台8成以上酸菜來自大埤，產值5至6億元。此外大埤稻米種植密度最高，超過5200公頃，是國內酸菜、稻米的故鄉。

大埤鄉公所今天在三結村稻香園開辦酸菜、稻米文化季，農村發展及水土保持署南投分署長傅桂霖、雲林縣長張麗善、大埤鄉長林森寳共襄盛舉。

現場並提供800份滷肉飯、酸菜鴨湯免費品嘗，酸菜文化館也有酸菜產業調查研究特展，迎接明年「小龍年」也特別製作「福袋小龍」「巳小龍」等稻草裝置藝術，增添年節喜氣。

台南市府經發局工業區發起多家企業捐贈400床羽絨被給該鄉低、中低收入和及邊緣戶。工業區科長顏惠結盼小小力量回饋家鄉。