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雲林紅龜粿米披薩超好吃 酸菜故鄉稻藝術成打卡熱點

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
林內鄉稻米文化節推出紅龜粿、米披薩、稻草編，展現農村生活樂趣。記者蔡維斌／攝影
林內鄉稻米文化節推出紅龜粿、米披薩、稻草編，展現農村生活樂趣。記者蔡維斌／攝影

全國稻米、酸菜最大產地的雲林縣大埤鄉，今天舉辦稻米酸菜文化季，「福袋小龍」、「巳小龍」大型稻草藝術裝置很吸睛。另林內鄉的稻米節推出紅龜粿競賽、親子米披薩、稻草編展現農村生活樂趣，吸引不少人品嘗體驗。

大埤鄉公所統計，該鄉種植「芥菜」600至800公頃，年產量超過3萬公噸，全台8成以上酸菜來自大埤，產值5至6億元。此外大埤稻米種植密度最高，超過5200公頃，是國內酸菜、稻米的故鄉。

大埤鄉公所今天在三結村稻香園開辦酸菜、稻米文化季，農村發展及水土保持署南投分署長傅桂霖、雲林縣長張麗善、大埤鄉長林森寳共襄盛舉。

現場並提供800份滷肉飯、酸菜鴨湯免費品嘗，酸菜文化館也有酸菜產業調查研究特展，迎接明年「小龍年」也特別製作「福袋小龍」「巳小龍」等稻草裝置藝術，增添年節喜氣。

台南市府經發局工業區發起多家企業捐贈400床羽絨被給該鄉低、中低收入和及邊緣戶。工業區科長顏惠結盼小小力量回饋家鄉。

林內鄉今天也同步推動米食文化，農會總幹事黃國洲表示，米食文化活動吸引更多吸引新北、台北、宜蘭、高雄民眾參加，選購產地最優質農產，減少中間費用支出，帶動米食觀光，讓消費者買得更便宜，農民利潤也更好。

林內鄉稻米文化節推出紅龜粿、米披薩、稻草編，展現農村生活樂趣。記者蔡維斌／攝影
林內鄉稻米文化節推出紅龜粿、米披薩、稻草編，展現農村生活樂趣。記者蔡維斌／攝影
大埤鄉稻米酸菜文化季，迎接小龍年的大型稻草藝術裝置很吸睛。記者蔡維斌／攝影
大埤鄉稻米酸菜文化季，迎接小龍年的大型稻草藝術裝置很吸睛。記者蔡維斌／攝影
大埤鄉稻米酸菜文化季，迎接小龍年的大型稻草藝術裝置很吸睛。記者蔡維斌／攝影
大埤鄉稻米酸菜文化季，迎接小龍年的大型稻草藝術裝置很吸睛。記者蔡維斌／攝影

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