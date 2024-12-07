聽新聞
0:00 / 0:00
雲林紅龜粿米披薩超好吃 酸菜故鄉稻藝術成打卡熱點
全國稻米、酸菜最大產地的雲林縣大埤鄉，今天舉辦稻米酸菜文化季，「福袋小龍」、「巳小龍」大型稻草藝術裝置很吸睛。另林內鄉的稻米節推出紅龜粿競賽、親子米披薩、稻草編展現農村生活樂趣，吸引不少人品嘗體驗。
大埤鄉公所統計，該鄉種植「芥菜」600至800公頃，年產量超過3萬公噸，全台8成以上酸菜來自大埤，產值5至6億元。此外大埤稻米種植密度最高，超過5200公頃，是國內酸菜、稻米的故鄉。
大埤鄉公所今天在三結村稻香園開辦酸菜、稻米文化季，農村發展及水土保持署南投分署長傅桂霖、雲林縣長張麗善、大埤鄉長林森寳共襄盛舉。
現場並提供800份滷肉飯、酸菜鴨湯免費品嘗，酸菜文化館也有酸菜產業調查研究特展，迎接明年「小龍年」也特別製作「福袋小龍」「巳小龍」等稻草裝置藝術，增添年節喜氣。
台南市府經發局工業區發起多家企業捐贈400床羽絨被給該鄉低、中低收入和及邊緣戶。工業區科長顏惠結盼小小力量回饋家鄉。
林內鄉今天也同步推動米食文化，農會總幹事黃國洲表示，米食文化活動吸引更多吸引新北、台北、宜蘭、高雄民眾參加，選購產地最優質農產，減少中間費用支出，帶動米食觀光，讓消費者買得更便宜，農民利潤也更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言