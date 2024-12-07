快訊

這次真的掰了…曾發不自殺聲明 蔡宛秦突曬退民眾黨聲明

尹錫悅將逃過一劫？南韓執政黨決定「投票否決」 彈劾案過關門檻高

台北晃一下！花蓮15：48發生規模4.7地震 8縣市有感

新化年貨大街屢傳議論 黃偉哲：政府沒道理貼錢

中央社／ 台南7日電

台南新化年貨大街明年邁入第14年，陸續傳出天數、經費被砍及租金調漲等議論，市長黃偉哲今天說，政府辦活動供機會，沒道理貼錢，隨商業模式建立，新化年貨大街要自己站起來。

黃偉哲11月中旬在市議會答詢時，曾對新化年貨大街議論指出，廠商辦市集賺錢卻要政府補貼，這樣是圖利廠商，新化年貨大街活動天數不變、品質不變，不亂花公帑，不再補助個別廠商。

黃偉哲今天接受媒體聯訪表示，市府做法立場未變，國家及民眾權益也不能變，新化年貨大街提供市民方便，店家也有利潤，但政府不能貼錢，活動提供給店家，店家招商就有收益，但店家為何調整租金，這是店家和招商業者的問題。

黃偉哲說，年貨大街是在新化老街店門口擺攤，付錢給店家收益，市府10多年前活動之初是有補助的，隨著商業模式建立及人潮聚集，也有知名度，就要自己站起來，沒有道理還讓政府貼錢，卻讓承攬業者賺錢，但他不知為何會調漲攤商店租，將再了解。

南市府經濟發展局發布新聞稿指出，市府原先鼓勵民眾到新化老街採買年貨，由區公所搭設攤位，且支應設攤營業用帳篷、攤位掛牌、桌椅、電力及照明供應、交管及保全人員等費用，且顧及原店家生意，由店家自行招商收取攤租，老街店家僅需支付清潔費用就行。

不過，隨著知名度打開，人潮湧現，市府決定回歸市場運作機制，2025年起攤位設施費用由攤商自行負擔，以符合使用者付費原則，費用額度將以實際支出平均分攤；租金仍依往例，由店家自行收取，希望新化年貨大街延續地方特色、持續興旺。

年貨大街 老街 黃偉哲

延伸閱讀

歷經多次改制…台南家齊高中慶祝100歲 2名女立委是傑出校友

公私協力 投資20億台南燒肉旗艦園區「碳佐麻里」開幕

中一中、南一中開戰「爭一中」 建中校長秀這物完勝

捷克駐台代表拜會黃偉哲 明年台南舉辦文化交流

相關新聞

走過古寧頭戰役的雲林96歲志工阮耀山 熱心助人今獲表揚

雲雲林縣各長照據點與長青食堂數百名志工今天大會串，舞團齊聚尬歌尬舞可愛逗趣，獲全國長青表演銅牌的麥寮舞團，結合原住民與農...

台南龍崎首場「牛埔里山農村餐桌市集」 今熱鬧登場

台南市龍崎區龍興社區發展協會、社區大學今天在龍崎牛埔水保園區舉辦「里山餐桌市集」，推廣友善農業與在地竹編產業，希望「飲食...

光電同意函說明會獲能源署認可 張麗善：不分大小案場都要辦

針對光電案場同意函權責，雲林縣疾呼修法要求中央發函前召開說明會，今天獲中央認可，縣長張麗善感謝中央從善如流，並進一步希望...

台南新化年貨大街租金暴漲遭批剝幾層皮 經發局這樣說

台南市新化年貨大街明年迎來第14年，傳出天數縮減、市府不補助經費爭議，近日老街店家再收到通知稱，自行招商參與活動須繳72...

救國團歸仁義工認養全區路口反射鏡清潔 今300面光閃閃

救國團台南歸仁團委會認養歸仁區路口反射鏡清潔工作，協助擦亮各角落反射鏡。今天台南市團委會總幹事葉慶壽、歸仁團委會長陳富豪...

新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動 設攤義賣助弱勢

衛福部新營醫院今天舉辦「醫同騎車趣」健康促進及園遊會活動，吸引單車愛好者參與。院方還邀請公益團體在園遊會設攤義賣，為弱勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。