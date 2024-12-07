新化年貨大街屢傳議論 黃偉哲：政府沒道理貼錢

台南新化年貨大街明年邁入第14年，陸續傳出天數、經費被砍及租金調漲等議論，市長黃偉哲今天說，政府辦活動供機會，沒道理貼錢，隨商業模式建立，新化年貨大街要自己站起來。

黃偉哲11月中旬在市議會答詢時，曾對新化年貨大街議論指出，廠商辦市集賺錢卻要政府補貼，這樣是圖利廠商，新化年貨大街活動天數不變、品質不變，不亂花公帑，不再補助個別廠商。

黃偉哲今天接受媒體聯訪表示，市府做法立場未變，國家及民眾權益也不能變，新化年貨大街提供市民方便，店家也有利潤，但政府不能貼錢，活動提供給店家，店家招商就有收益，但店家為何調整租金，這是店家和招商業者的問題。

黃偉哲說，年貨大街是在新化老街店門口擺攤，付錢給店家收益，市府10多年前活動之初是有補助的，隨著商業模式建立及人潮聚集，也有知名度，就要自己站起來，沒有道理還讓政府貼錢，卻讓承攬業者賺錢，但他不知為何會調漲攤商店租，將再了解。

南市府經濟發展局發布新聞稿指出，市府原先鼓勵民眾到新化老街採買年貨，由區公所搭設攤位，且支應設攤營業用帳篷、攤位掛牌、桌椅、電力及照明供應、交管及保全人員等費用，且顧及原店家生意，由店家自行招商收取攤租，老街店家僅需支付清潔費用就行。

不過，隨著知名度打開，人潮湧現，市府決定回歸市場運作機制，2025年起攤位設施費用由攤商自行負擔，以符合使用者付費原則，費用額度將以實際支出平均分攤；租金仍依往例，由店家自行收取，希望新化年貨大街延續地方特色、持續興旺。