走過古寧頭戰役的雲林96歲志工阮耀山 熱心助人今獲表揚

雲雲林縣各長照據點與長青食堂數百名志工今天大會串，舞團齊聚尬歌尬舞可愛逗趣，獲全國長青表演銅牌的麥寮舞團，結合原住民與農民說唱歌舞俱佳，贏得滿場喝采，四湖阮耀山96歲為最高齡志工獲表揚，家人透露阮爺爺高齡健康秘訣。

雲林共174處社區關懷據點、181處長青食堂，多動多跳、共餐享樂可延緩老化。縣府今天成果展，老人家齊聚拿出看家本領載歌載舞，多樣裝扮饒創意，老人家木訥表情，擺動身體，搭配雙簧說說唱唱，展現老古錐一面，十分逗趣。

今天由縣長張麗善表揚268位績優志工。其中來自四湖鄉沙崙湖文史關懷協會的96歲退役軍人阮耀山爺爺，是雲林最高齡志工，歷經古寧頭、八二三戰役，退伍後雲林定居，擔任協會據點志工10年，至今仍是四湖老人隊的老班長，招呼同學，行動稍不便卻還能打掃整理環境。

阮耀山官拜少尉，曾在嘉義中坑營區服務，走過古寧頭戰役、八二三等重大戰役，對一生軍旅生涯永難忘懷，常與子孫細說軍中生活，2013年加入關懷據點，常閒不下來，掃地、清理環境是深受敬重的長者志工。

協會理事長吳雙喜說，阮爺爺擔任據點班長，熱心公益，親切和譪受大家愛戴，現在行動較不便，但扶著助行器仍帶領大家上課、活動。

阮耀山的家人說，爺爺最近微恙但仍不滅他參與公益的心，年近百歲耳聰目明，爺爺常提醒朋友「要多動」，這是他保持健壯身體的秘訣。阮耀山說，延緩老化就是得多運動，只要自己還有體力就會繼續做志工。