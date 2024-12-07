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台南榮家新建工程 獲金質獎優良工程肯定

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

由臺南市府工務局代辦的臺南榮譽國民之家新建工程，外觀以活潑明亮的顏色，為生命注入活力；室內採團體家屋設計手法，融入客廳、餐廳等交誼場所，讓長者有如家的溫馨感，並保留既有老樹、強調減少水泥用量降低排碳，打造醫養合一的「都會森林裡的養生村」，榮獲行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」建築類的肯定。

工務局表示，工程經費16.41億元，考量高齡者生活環境的新榮家，工程特別注重「安心老化」、「療癒環境」、「逃生避難」、「前瞻建築」四個方向，打造安全、溫馨、充滿綠意的新榮家。開發時全數保留後甲三街的原有芒果樹，形成綠色隧道。室內提供安心環保的環境，採用PVC無縫橡膠地板，較混凝土地板減少22%以上的噪音；浴室貼心設置暖氣，降低溫差避免長者感冒；窗戶為長柄式把手，便於開關。另設有療癒花園，讓長者能充分享向陽光的溫暖。每間房間設有防火防煙門，可以就地避難。再者，設有無需電力，即可以將人員從高樓層送至地面層的無動力避難梯。

工務局強調，新的臺南榮家是全台第一座緊鄰榮總臺南分院、位處便利市中心的榮民之家，可以達到醫養合一的長照環境，亦可作爲全臺長照機構典範。

聚傳媒

公共工程 臺南 長照

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