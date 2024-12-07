台南龍崎首場「牛埔里山農村餐桌市集」 今熱鬧登場

台南市龍崎區龍興社區發展協會、社區大學今天在龍崎牛埔水保園區舉辦「里山餐桌市集」，推廣友善農業與在地竹編產業，希望「飲食與產地連結帶動地方活力、再現社區榮光」，吸引上千遊客，平日靜謐的社區充滿熱鬧氣氛。

市集以在地文化與生態特色為主軸，現場除展出由龍崎竹藝工藝達人精心設計的竹藝藝術品，如竹編餐車、竹帽、竹衣等，還特別邀請當地「養雞班」提供飼養的20隻走山雞，以多種烹調方式，讓遊客品嘗龍崎走山雞的鮮嫩與 美味。此外，市集也匯聚了在地人以有機農法種植的新鮮蔬菜，讓遊客能直接採買，帶回原汁原味的農村滋味。

社區集結龍崎在地居民、店家、返鄉青年與台南社大、南關社大以市集形式介紹龍崎的泥岩生態地景之美，並展示當地的竹業編織工藝、生態友善田園農產品、特色美食如草仔粿與土雞肉等，邀請大家共襄盛舉。

龍興社區發展協會總幹事陳靜儀表示，這是協會首次舉辦的大型活動，能獲得這麼多支持，讓大家更認識龍崎的自然與文化特色，深感欣慰。市集的成功歸功社大及在地居民、社區緊密合作，展示了龍崎的泥岩地景之美，還將在地竹藝、有機農產品及特色美食透過創意形式呈現。協會將持續推動更多結合教育與文化的活動，讓更多人了解並愛上龍崎這片土地。

到場立委陳亭妃表示，龍崎牛埔地質生態是台灣人重要的環境資產，這裡也有穿山甲、草鴞等台灣保育動物，更別提地方居民發展出的有機農法與作物，都是值得效法，未來會推動社區溝通會議，讓更多人可以關注這片重要的環境資產。