快訊

這次真的掰了…曾發不自殺聲明 蔡宛秦突曬退民眾黨聲明

尹錫悅將逃過一劫？南韓執政黨決定「投票否決」 彈劾案過關門檻高

台北晃一下！花蓮15：48發生規模4.7地震 8縣市有感

台南龍崎首場「牛埔里山農村餐桌市集」 今熱鬧登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南龍崎山區首場「牛埔里山農村餐桌市集」熱鬧登場。圖／主辦單位提供
台南龍崎山區首場「牛埔里山農村餐桌市集」熱鬧登場。圖／主辦單位提供

台南市龍崎區龍興社區發展協會、社區大學今天在龍崎牛埔水保園區舉辦「里山餐桌市集」，推廣友善農業與在地竹編產業，希望「飲食與產地連結帶動地方活力、再現社區榮光」，吸引上千遊客，平日靜謐的社區充滿熱鬧氣氛。

市集以在地文化與生態特色為主軸，現場除展出由龍崎竹藝工藝達人精心設計的竹藝藝術品，如竹編餐車、竹帽、竹衣等，還特別邀請當地「養雞班」提供飼養的20隻走山雞，以多種烹調方式，讓遊客品嘗龍崎走山雞的鮮嫩與 美味。此外，市集也匯聚了在地人以有機農法種植的新鮮蔬菜，讓遊客能直接採買，帶回原汁原味的農村滋味。

社區集結龍崎在地居民、店家、返鄉青年與台南社大、南關社大以市集形式介紹龍崎的泥岩生態地景之美，並展示當地的竹業編織工藝、生態友善田園農產品、特色美食如草仔粿與土雞肉等，邀請大家共襄盛舉。

龍興社區發展協會總幹事陳靜儀表示，這是協會首次舉辦的大型活動，能獲得這麼多支持，讓大家更認識龍崎的自然與文化特色，深感欣慰。市集的成功歸功社大及在地居民、社區緊密合作，展示了龍崎的泥岩地景之美，還將在地竹藝、有機農產品及特色美食透過創意形式呈現。協會將持續推動更多結合教育與文化的活動，讓更多人了解並愛上龍崎這片土地。

到場立委陳亭妃表示，龍崎牛埔地質生態是台灣人重要的環境資產，這裡也有穿山甲、草鴞等台灣保育動物，更別提地方居民發展出的有機農法與作物，都是值得效法，未來會推動社區溝通會議，讓更多人可以關注這片重要的環境資產。

台南社大環境行動小組研究員陳毓雯表示，地質公園周邊的里山社區，將扮演帶領地質公園發展的重要角色。而支持友善農產的龍興社區，是未來地質公園周邊很有潛力的里山社區 。

台南龍崎山區首場「牛埔里山農村餐桌市集」熱鬧登場。圖／主辦單位提供
台南龍崎山區首場「牛埔里山農村餐桌市集」熱鬧登場。圖／主辦單位提供
台南龍崎山區首場「牛埔里山農村餐桌市集」熱鬧登場。圖／主辦單位提供
台南龍崎山區首場「牛埔里山農村餐桌市集」熱鬧登場。圖／主辦單位提供

台南 美食

延伸閱讀

國家公園署：務實推動濕地保育措施 進行碳匯調查

清水社區冬至前夕古法製作紅龜粿 恢復大家記憶中美味

「擁抱希望 攜手向前」畫展 – 看見心靈純粹的美

南市 「社福三冠王」！中央考核績優 遠見、天下評比六都第一

相關新聞

走過古寧頭戰役的雲林96歲志工阮耀山 熱心助人今獲表揚

雲雲林縣各長照據點與長青食堂數百名志工今天大會串，舞團齊聚尬歌尬舞可愛逗趣，獲全國長青表演銅牌的麥寮舞團，結合原住民與農...

台南龍崎首場「牛埔里山農村餐桌市集」 今熱鬧登場

台南市龍崎區龍興社區發展協會、社區大學今天在龍崎牛埔水保園區舉辦「里山餐桌市集」，推廣友善農業與在地竹編產業，希望「飲食...

光電同意函說明會獲能源署認可 張麗善：不分大小案場都要辦

針對光電案場同意函權責，雲林縣疾呼修法要求中央發函前召開說明會，今天獲中央認可，縣長張麗善感謝中央從善如流，並進一步希望...

台南新化年貨大街租金暴漲遭批剝幾層皮 經發局這樣說

台南市新化年貨大街明年迎來第14年，傳出天數縮減、市府不補助經費爭議，近日老街店家再收到通知稱，自行招商參與活動須繳72...

救國團歸仁義工認養全區路口反射鏡清潔 今300面光閃閃

救國團台南歸仁團委會認養歸仁區路口反射鏡清潔工作，協助擦亮各角落反射鏡。今天台南市團委會總幹事葉慶壽、歸仁團委會長陳富豪...

新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動 設攤義賣助弱勢

衛福部新營醫院今天舉辦「醫同騎車趣」健康促進及園遊會活動，吸引單車愛好者參與。院方還邀請公益團體在園遊會設攤義賣，為弱勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。