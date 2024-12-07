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光電同意函說明會獲能源署認可 張麗善：不分大小案場都要辦

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
針對能源署同意發出同意函前在地方開說明會，雲林縣長張麗善建議要進一步落實民意，要不分案場大小都要開說明會。記者蔡維斌／攝影
針對能源署同意發出同意函前在地方開說明會，雲林縣長張麗善建議要進一步落實民意，要不分案場大小都要開說明會。記者蔡維斌／攝影

針對光電案場同意函權責，雲林縣疾呼修法要求中央發函前召開說明會，今天獲中央認可，縣長張麗善感謝中央從善如流，並進一步希望中央發同意函前的說明會要不分大小案場，深入村落召開，以落實民意及程序權責，免再橫生阻力。

張麗善說，針對光電案場屢遭陳抗，感謝能源署聽取地方反應的意見，因每當業者要建光電場或升壓站，地方總在施工許可後才知悉，才屢遭抗議，不僅縣府或能源署都困擾，加上公文發出難再撤銷，這種矛盾下，不知情的民眾往往把矛頭指向縣府。

因此，縣府才建議中央發同意函前，須先召開地方說明會，取得民意認同後才發同意函，接著再由縣府發出地方的同意函,，這樣責任才能明確和承擔，張麗善說，這些程序要落實，才可降低民怨抗爭。

對於同意函前說明會，能源署只限於案場較大較多的地方，她認為，不論案場大小，應在每個暗場的村落召開，她舉例案場在某個村，業者不能在鄉內其他地方開說明會就虛應了事，這才能落實民意，下周她將會針對這部分再向中央說清楚，強調說明會不能「選大棄小」且要在地化。

至於縣府是否扮演溝通的角色？張麗善認為，業者要建案場本身就要去跟鄉親事先溝通，讓民眾了解，在大家同意下再來興建，免得業者投資了，到頭來又無法興建，功虧一簣血本無歸也不好，所以事先說明和溝通很重要，有了民意再興建才會順利。

張麗善 溝通 陳抗

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