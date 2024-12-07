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台南新化年貨大街租金暴漲遭批剝幾層皮 經發局這樣說

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化年貨大街往年是農曆年前的地方盛事。圖／本報資料照片
台南新化年貨大街往年是農曆年前的地方盛事。圖／本報資料照片

台南市新化年貨大街明年迎來第14年，傳出天數縮減、市府不補助經費爭議，近日老街店家再收到通知稱，自行招商參與活動須繳7200元攤位費用，且不提供水電，攤商還再繳交租金給店家，店家質疑「被剝幾層皮」；經發局說租金7200元只是概算，會再向店家說明釋疑。

新化老街兩側百年街屋融合歐式風格的立面相當漂亮，農曆年前最重要的年貨大街，租金從原本3600元漲到7200元，有老家店家直言，7200元只是繳給市府的，水電要另計，攤商還要再給老街店家租金，去年承租的攤商說負擔太重，已打退堂鼓。

經發局日前發通知說，年貨大街預計明年1月17日至22日舉行，總計6天，範圍從新化區中正路與中山路交叉口至和平街路口，老街店家若自行招租攤位參加年貨大街，須繳費用包括帳篷費用1200元、清潔費1800元、保全費1800元等共7200元，但不含桌椅及水電設施，後續電費另行通知。

經發局副局長蕭富仁說，因議會才剛通過預算，近期內就會完成招商，全部攤位169攤，包括老街80攤及廣場89攤，活動及攤位會分開招標，經費補助用在表演及摸彩，但不補助攤位，相關經費須業者自行負擔，租金金額依成本估算。

新化區武安里長林保全的兒子說，以往費用約3600元，此次漲一倍，物價上漲也沒有漲這麼凶；另有老街店家說，以往此時早就在簽意向書，調查店家是否參加年貨大街、是委由公家統一招商還是自行招商，但至今資訊不透明；且活動以往辦到小年夜，但明年只辦到1月22日（周三），除夕前幾天人潮最多生意最好才不辦，攤商也有疑慮不願來。

市議員余柷青說，前市長賴清德任內由新化區公所自辦年貨大街，近兩年活動改由委外承辦，特色逐漸流失。活動從開說明會後，天數、租金等突然變動，引起老街店家疑慮和反彈，市府應妥善回應民意需求，別讓年貨大街日漸式微。

台南新化年貨大街往年是農曆年前的地方盛事。圖／本報資料照片
台南新化年貨大街往年是農曆年前的地方盛事。圖／本報資料照片
台南新化年貨大街往年是農曆年前的地方盛事。圖／本報資料照片
台南新化年貨大街往年是農曆年前的地方盛事。圖／本報資料照片

台南 年貨大街 攤商 老街

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