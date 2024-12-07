救國團歸仁義工認養全區路口反射鏡清潔 今300面光閃閃

救國團台南歸仁團委會認養歸仁區路口反射鏡清潔工作，協助擦亮各角落反射鏡。今天台南市團委會總幹事葉慶壽、歸仁團委會長陳富豪邀請區長朱雅宏、社會課長、課員加入擦了幾十面反射鏡。其餘義工一上午共清潔南興與南保里兩百多個反射鏡。

歸仁團委會諮詢委員郭江海表示，邀請南保、南興兩里里長參與里內反射鏡清理公益活動，南興里長朱璟漢熱心加入每月1到2次的擦拭街角反射鏡，讓反射鏡照亮街角，來維護用路人安全。