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救國團歸仁義工認養全區路口反射鏡清潔 今300面光閃閃
救國團台南歸仁團委會認養歸仁區路口反射鏡清潔工作，協助擦亮各角落反射鏡。今天台南市團委會總幹事葉慶壽、歸仁團委會長陳富豪邀請區長朱雅宏、社會課長、課員加入擦了幾十面反射鏡。其餘義工一上午共清潔南興與南保里兩百多個反射鏡。
歸仁團委會諮詢委員郭江海表示，邀請南保、南興兩里里長參與里內反射鏡清理公益活動，南興里長朱璟漢熱心加入每月1到2次的擦拭街角反射鏡，讓反射鏡照亮街角，來維護用路人安全。
朱雅宏感謝歸仁團委會針對區內各地反光鏡進行標註，不僅能有效安排擦拭行程，更可提供民眾反射鏡有毀損等情形方便回報及維護。團委會義工更不畏清晨寒風，清理乾淨各路口反射鏡、為人車安全盡一分心力。
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