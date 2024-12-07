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新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動 設攤義賣助弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供
新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供

衛福部新營醫院今天舉辦「醫同騎車趣」健康促進及園遊會活動，吸引單車愛好者參與。院方還邀請公益團體在園遊會設攤義賣，為弱勢群體出一分心力。

活動由院長陳明智鳴槍啟動，近300單車愛好者由新營醫院出發，行經中正路及嘉南大圳新營支線，抵達烏樹林休閒園區後原路折返，全程約20公里，沿途一望無際的田園風光，適合全家一同參與。

許多民眾自行車活動結束後參加園遊會，園遊會除醫院員工設攤，販售特色商品及美食小吃，更邀請「伊甸基金會葡萄藤社區日間作業設施」、「華山基金會新營愛心天使站」、「慈聯社會福利基金會新營街友服務中心」設攤，義賣手作果乾、果乾巧克力、手作鮮奶酪、各類文藝商品及清涼飲品，還有手工製作植物擺設，多樣商品讓民眾目不暇給。

院方表示，為推廣健康休閒活動，鼓勵民眾培養運動習慣，已連辦多年自行車活動，深受大新營地區民眾喜愛。此次特別邀請公益團體，期盼能發揮微薄的影響力號召民眾一起關注公益，回饋社會。

院長陳明智說，新營醫院一直致力服務大新營地區民眾、提供最完善醫療照顧，未來將秉持初衷，持續守護大新營地區所有民眾健康。

新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供
新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供
新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供
新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供
新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供
新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供
新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供
新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供
新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供
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新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供
新營醫院辦「醫同騎車趣」健康促進活動園遊會，邀公益團體參與。圖／院方提供
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單車 自行車 衛福部

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