萬物齊漲！嘉義市老字號臭豆腐店也漲價了 業者佛心「只漲1元」

歲末年終，萬物齊漲，嘉義市經營半世紀的老字號「阿美臭豆腐」，因食材等成本漲不停，業者從1日起，每塊臭豆腐漲1元，由7元漲到8元，買愈多愈便宜；顧客對調漲1元都表示能接受。

遊客在網路說，「阿美臭豆腐」是到嘉義必吃的老牌臭豆腐，從民權路搬到光華路，老闆是第二代經營，以往小盤6塊40元，1日起調漲為50元，老闆說，萬物齊漲，小吃紛紛調漲，原想維持原價，現在連夾臭豆腐的工具長竹筷也漲價，因此從1日起，每塊臭豆腐漲1元。

「阿美臭豆腐」每到營業時段總吸引人潮排隊，招牌臭豆腐是老饕必點美食，店家的特色是臭豆腐加上特製胡椒粉、中藥粉，散發出獨特香氣，老闆服務親切，用料實在，是在地人和遊客推薦的美食小吃。