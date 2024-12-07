萬物齊漲！嘉義市老字號臭豆腐店也漲價了 業者佛心「只漲1元」
歲末年終，萬物齊漲，嘉義市經營半世紀的老字號「阿美臭豆腐」，因食材等成本漲不停，業者從1日起，每塊臭豆腐漲1元，由7元漲到8元，買愈多愈便宜；顧客對調漲1元都表示能接受。
遊客在網路說，「阿美臭豆腐」是到嘉義必吃的老牌臭豆腐，從民權路搬到光華路，老闆是第二代經營，以往小盤6塊40元，1日起調漲為50元，老闆說，萬物齊漲，小吃紛紛調漲，原想維持原價，現在連夾臭豆腐的工具長竹筷也漲價，因此從1日起，每塊臭豆腐漲1元。
「阿美臭豆腐」每到營業時段總吸引人潮排隊，招牌臭豆腐是老饕必點美食，店家的特色是臭豆腐加上特製胡椒粉、中藥粉，散發出獨特香氣，老闆服務親切，用料實在，是在地人和遊客推薦的美食小吃。
臭豆腐吃起來外皮沒有想像的酥脆，口感偏軟，方正蓬鬆的臭豆腐，一口咬下，「臭」味瞬間在嘴裡化開，豆腐配泡菜是平民美食黃金組合， 店內有名人彭政閔、蔡阿嘎等用餐簽名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言