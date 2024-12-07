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萬物齊漲！嘉義市老字號臭豆腐店也漲價了 業者佛心「只漲1元」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市經營近半世紀的老字號「阿美臭豆腐」，因食材等成本漲不停，業者從1日起，每塊臭豆腐漲1元。記者魯永明／攝影
嘉義市經營近半世紀的老字號「阿美臭豆腐」，因食材等成本漲不停，業者從1日起，每塊臭豆腐漲1元。記者魯永明／攝影

歲末年終，萬物齊漲，嘉義市經營半世紀的老字號「阿美臭豆腐」，因食材等成本漲不停，業者從1日起，每塊臭豆腐漲1元，由7元漲到8元，買愈多愈便宜；顧客對調漲1元都表示能接受。

遊客在網路說，「阿美臭豆腐」是到嘉義必吃的老牌臭豆腐，從民權路搬到光華路，老闆是第二代經營，以往小盤6塊40元，1日起調漲為50元，老闆說，萬物齊漲，小吃紛紛調漲，原想維持原價，現在連夾臭豆腐的工具長竹筷也漲價，因此從1日起，每塊臭豆腐漲1元。

「阿美臭豆腐」每到營業時段總吸引人潮排隊，招牌臭豆腐是老饕必點美食，店家的特色是臭豆腐加上特製胡椒粉、中藥粉，散發出獨特香氣，老闆服務親切，用料實在，是在地人和遊客推薦的美食小吃。

臭豆腐吃起來外皮沒有想像的酥脆，口感偏軟，方正蓬鬆的臭豆腐，一口咬下，「臭」味瞬間在嘴裡化開，豆腐配泡菜是平民美食黃金組合， 店內有名人彭政閔、蔡阿嘎等用餐簽名。

嘉義市經營近半世紀的老字號「阿美臭豆腐」，因食材等成本漲不停，業者從1日起，每塊臭豆腐漲1元。記者魯永明／攝影
嘉義市經營近半世紀的老字號「阿美臭豆腐」，因食材等成本漲不停，業者從1日起，每塊臭豆腐漲1元。記者魯永明／攝影
嘉義市經營近半世紀的老字號「阿美臭豆腐」，因食材等成本漲不停，業者從1日起，每塊臭豆腐漲1元。記者魯永明／攝影
嘉義市經營近半世紀的老字號「阿美臭豆腐」，因食材等成本漲不停，業者從1日起，每塊臭豆腐漲1元。記者魯永明／攝影
嘉義市經營近半世紀的老字號「阿美臭豆腐」，因食材等成本漲不停，業者從1日起，每塊臭豆腐漲1元。記者魯永明／攝影
嘉義市經營近半世紀的老字號「阿美臭豆腐」，因食材等成本漲不停，業者從1日起，每塊臭豆腐漲1元。記者魯永明／攝影

嘉義 美食 老闆 臭豆腐

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