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每年供不應求筆柿餅將上市 番路農會預計12月10日開賣

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉盛產柿子，筆柿餅氣味香甜、口感獨特，每年開賣吸引搶購熱潮，今年預計12月10日將開賣。圖／番路農會提供
嘉義縣番路鄉盛產柿子，筆柿餅氣味香甜、口感獨特，每年開賣吸引搶購熱潮，今年預計12月10日將開賣。圖／番路農會提供

嘉義縣番路筆柿餅香甜、口感獨特，每年開賣都供不應求，番路農會今年收購25萬公斤柿果，目前正如火如荼製作，預計在12月10日上市。總幹事趙幸芳說，為提升柿子加工產能，已在飲冰柿茶集對面購買一塊土地，未來將啟動觀光工廠擴建計畫。

趙幸芳說，番路農會不斷精進筆柿餅加工技術，採用全室內烘烤製程，確保每一片柿餅均符合衛生安全標準，筆柿餅氣味香甜，口感內軟外Q、餅心還保留濃郁柿蜜汁，不僅迎合現代消費者對食品安全的高要求，也更讓產品在市場上更具競爭力。

番路農會今年共收購25萬公斤柿果，包括20萬公斤牛心柿、1萬公斤鑽石蜜柿及4萬公斤筆柿。然而，隨著市場需求增長，柿餅常供不應求。趙幸芳表示，為應對未來市場需求，農會已啟動觀光工廠擴建計畫，並購置新土地準備增設先進設備，提升加工產能。

趙幸芳透露，目前已先購置位於飲冰柿茶集對面的土地，未來將升級觀光工廠規模，引進更多先進設備與人力資源，不僅能擴大柿子加工產能，還能為當地創造更多就業機會，吸引更多遊客前來體驗番路鄉的農業魅力，實現經濟與文化雙贏。

嘉義縣番路鄉盛產柿子，筆柿餅氣味香甜、口感獨特，每年開賣吸引搶購熱潮，今年預計12月10日將開賣。圖／番路農會提供
嘉義縣番路鄉盛產柿子，筆柿餅氣味香甜、口感獨特，每年開賣吸引搶購熱潮，今年預計12月10日將開賣。圖／番路農會提供
嘉義縣番路鄉盛產柿子，筆柿餅氣味香甜、口感獨特，每年開賣吸引搶購熱潮，今年預計12月10日將開賣。圖／番路農會提供
嘉義縣番路鄉盛產柿子，筆柿餅氣味香甜、口感獨特，每年開賣吸引搶購熱潮，今年預計12月10日將開賣。圖／番路農會提供
嘉義縣番路鄉盛產柿子，筆柿餅氣味香甜、口感獨特，每年開賣吸引搶購熱潮，今年預計12月10日將開賣。圖／番路農會提供
嘉義縣番路鄉盛產柿子，筆柿餅氣味香甜、口感獨特，每年開賣吸引搶購熱潮，今年預計12月10日將開賣。圖／番路農會提供

柿餅 觀光工廠 農會

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