虎尾試辦路邊停車電子收費不靈光 繳費困難公所允改善

雲林縣虎尾鎮部分路段今年5月試辦路邊收費停車，採無紙化電子收費，不料民眾抱怨狀況連連，有人指系統出現1小時20元變30元超收情形，且客服電話打不通，甚至到超商也無法繳費。

虎尾鎮長林嘉弘今天表示，針對民眾所反映的問題會與系統商研究改善。目前停車格只有3個路段試辦，公安路立體停車場雖即將啟用，但為解決市中心違停及購物便利，將來路邊收費路段是否會再擴增，會以試辦成果進行檢討評估後再決定。

虎尾鎮公所為解決市區嚴重違停及占用道路亂象，今年5月選擇若瑟醫院新生路、虎尾驛中山路、虎尾科技大學文化路等3處鄰近市中心的部分路段，畫設54個停車格試辦路邊停車收費。

收費時段從上午7點至晚間10點，每小時20元，前5分鐘免費，採無紙化電子繳費，試辦半年來，各方反映不一，有人說畫格路段的市容比以前整齊，但有人說，車格常空著，倒是附近的小路違停變多了，市容改善不大。

最近更有民眾上網抱怨，指電子收費頻出槌，有人反映公訂收費每小時20元，但掃碼銀幕卻出現30元，雖只多出10元但有人不甘被超收，打了客服專線卻無人接聽。

有民眾則說，中山路停車繳費，繳費機顯示「系統錯誤」，換另一台試繳卻顯示「查無待繳紀錄」，再用掃碼方式查詢也一樣顯示無待繳，系統要求「需等30至60分鐘系統入單後再查詢」，為了繳20元大費周章還搞不定，想到超商繳款卻不受理，無處可繳但不繳又怕被罰，不知如何是好。

虎尾鎮公所表示，超收問題將與系統商查詢，若真有超收將會依規定退還，針對繳費機無法即時顯示繳款資料、客服打不通等問題也會向系統商反映，盡速解決。至於超商繳款，目前已由縣府與各通路商研擬臨櫃繳款事宜，以方便繳款。