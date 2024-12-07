聽新聞
0:00 / 0:00
布袋商港管理處長治理公廁有一套 服務中心公廁明亮乾淨獲全國特優
嘉義縣布袋商港旅客服務中心公廁，繼10月榮獲嘉縣交通組競賽唯一特優，日前在環境部舉辦評選，又在全國眾多競爭交通場站，榮獲全國特優，布袋港管理處長鄭俊華治理公廁用4種方法，成為公部門取經觀摩對象。
布袋商港旅客服務中心公廁有何特色？踏入公廁，可以發現有其他地方少見的性別友善廁所，透過E化，設置人流監控、溫溼度感應、異味感應器等，坐式馬桶全為免治馬桶。廁所門口特別設有使用中的紅燈警示，連廁所衛生紙也設有感應器以利隨時補充。其他如手機座、尿布床、手部烘乾機、自動給皂機等，都是基本配備。
鄭俊華分享治理公廁方法：心態（同理心）、學問（學以致用）、革新（跳離舊思維）、共享。他說，治理廁所不難，上班監督清理廁所，滴臭不漏，下班協助拿刷具刷廁所，用檀木香除臭。
布袋商港由高雄港務公司布袋管理處負責經營管理，主要從事布袋澎湖客貨運輸服務提供。2022年3月啟用的旅客服務中心，空間寬敞，動線流暢，獲得航商及旅客正向評價。
鄭俊華說，他曾服務交通單位，深知以人為本的「人本交通」理念。如何管理維護公廁，提供好的服務，除基本不髒、不溼、不臭外，特別重視以人本思惟，導入E化推動創新作為。感謝辛苦清潔人員，航季尖峰時間每半小時清潔一次，相當辛苦，能獲得地方及中央政府肯定，大家都與有榮焉，遊客造訪布袋港，對清潔人員道一聲：「辛苦了，謝謝您們！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言