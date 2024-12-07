布袋商港管理處長治理公廁有一套 服務中心公廁明亮乾淨獲全國特優

嘉義縣布袋商港旅客服務中心公廁，繼10月榮獲嘉縣交通組競賽唯一特優，日前在環境部舉辦評選，又在全國眾多競爭交通場站，榮獲全國特優，布袋港管理處長鄭俊華治理公廁用4種方法，成為公部門取經觀摩對象。

布袋商港旅客服務中心公廁有何特色？踏入公廁，可以發現有其他地方少見的性別友善廁所，透過E化，設置人流監控、溫溼度感應、異味感應器等，坐式馬桶全為免治馬桶。廁所門口特別設有使用中的紅燈警示，連廁所衛生紙也設有感應器以利隨時補充。其他如手機座、尿布床、手部烘乾機、自動給皂機等，都是基本配備。

鄭俊華分享治理公廁方法：心態（同理心）、學問（學以致用）、革新（跳離舊思維）、共享。他說，治理廁所不難，上班監督清理廁所，滴臭不漏，下班協助拿刷具刷廁所，用檀木香除臭。

布袋商港由高雄港務公司布袋管理處負責經營管理，主要從事布袋澎湖客貨運輸服務提供。2022年3月啟用的旅客服務中心，空間寬敞，動線流暢，獲得航商及旅客正向評價。