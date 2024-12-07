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嘉義基督教醫院申請醫學中心評鑑 斥資買下嘉縣知名豪華摩鐵原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院申請醫學中心評鑑，斥資買下嘉縣知名豪華摩鐵。圖／取自嘉基官網
嘉義基督教醫院申請醫學中心評鑑，斥資買下嘉縣知名豪華摩鐵。圖／取自嘉基官網

嘉義知名嘉義基督教醫院，今年申請升格醫學中心評鑑，除在嘉義縣民雄鄉、義竹鄉籌設分院，又斥資3.8億元購買嘉義縣中埔鄉「湯野精品旅館」，引發外界關注是否要擴大醫療，規畫在中埔蓋分院？嘉基證實買下摩鐵，提供員工住宿休閒用途，還在規畫中。

嘉基說，經院方與法人董事會審慎評估，將以營造幸福職場和積極留任員工目標，提供員工住宿休閒用途，但目前相關計畫還在初期階段，距未來發展仍有很長一段時程。請各界支持與院方一起營造更理想執業環境與員工福利，讓優秀醫療專業人才安心，長期為民眾提供高品質服務。

「湯野精品旅館」有中埔館、民雄館共2間分館，目前正常營業。位在中埔鄉中華路中埔館，根據網路媒體引述內政部實價登錄揭露，該筆交易地坪1147坪，地上包含2棟建物，9月成交，成交價為3億8888萬元。

其中1筆透天厝中埔館，屋齡18年，建坪1123.2坪，另1筆透天住家，屋齡35年，建坪208.69坪，整筆交易備註「精品汽車旅館（現況）交易」，土地使用分區為住宅區，換算土地單坪約33.9萬元。新買家為戴德森醫療財團法人（嘉義基督教醫院）。

嘉縣山區還有醫院病床額度，縣衛生局說，未接獲嘉基申請在中埔鄉蓋分院。湯野精品旅館員工受訪表示，對出售旅館不知情，業者低調不回應。

嘉基曾發生勞資紛爭，工會曾在民代陪同下抗爭，嘉基證實買摩鐵為提供員工住宿休閒用途，能否平息勞資爭議，後續摩鐵規畫發展受關注。嘉基每年就醫人次百萬，月平均手術高達2022台，去年完成全國首座獨棟智慧手術大樓。

嘉義基督教醫院申請醫學中心評鑑，斥資買下嘉縣知名豪華摩鐵。圖／取自嘉基官網
嘉義基督教醫院申請醫學中心評鑑，斥資買下嘉縣知名豪華摩鐵。圖／取自嘉基官網

嘉義 摩鐵

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