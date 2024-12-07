台南捷運綠線 地下穿過舊城區

台南捷運綠線是唯一東西向串聯其他路網，因經過舊城區路線遲未定案，交通局昨天確定部分採地下化穿越舊城區方案，初步規畫從林森路前、小東公園前下地，在水萍塭公園出地，市民質疑地下化恐因挖到遺構影響工程，交通局說採潛盾工法深入地下10公尺，技術可以克服，將在沿線5個區辦可行評估說明會。

交通局長王銘德說，綠線在原高架方案基礎上，將採部分地下化設計，初步規畫在林森路、小東公園一帶下地，在水萍塭公園一側出地，之後路線重新回地面行進至永華路段。另綠線將東延與深綠線銜接，全長17.5公里，共設19站，地下化段6站。「高架又鑽地」設計，淡水線和高雄都有，技術上沒問題。

因台南歷史悠久，有「掘地3尺有古蹟」之稱，最近西門路與公園南路口雨水下水道工程，就因挖到台灣城牆遺構2度停工，市民擔憂地下施工挖到歷史遺構會影響進度。王銘德強調，地下化工程將採潛盾工法深入10公尺，是較少有遺構機率，施工技術足以克服挑戰，盡量降低施工對交通影響。

為降低對地面交通影響，地下化工程在入土與出土點選址費心思，平面道路有180公尺阻隔，影響約2個車道，因此努力找適合地點，目前規畫入土點在林森路前小東路一側，該處路面較寬敞，適當調整後可維持原車道寬度；出土點設在水萍塭公園旁，整體設計對交通影響最小。

初步評估方案路線東起台39往西串連平實轉運站、台南火車站，行經舊城區、永華市政中心至安平地方法院，在台39線與保吉路可形塑捷運雙十字路網（綠線與深綠線、藍延線與深綠線）銜接，交通局表示，後續路線方案確認後，近期將於沿線5個行政區舉行地方說明會，以爭取最大共識與支持，並盡速完成可行性研究修正提送中央審議。