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捷克駐台代表拜會黃偉哲 明年台南舉辦文化交流

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
捷克駐台代表偕捷克中心台北主任拜會台南市長黃偉哲，期待明年在台南舉辦文化交流。圖／台南市政府提供
捷克駐台代表偕捷克中心台北主任拜會台南市長黃偉哲，期待明年在台南舉辦文化交流。圖／台南市政府提供

捷克經濟文化辦事處代表史坦格(David STEINKE)偕同副代表盧貝可娃(Martina RUBESKOVA)與其新成立的捷克中心台北主任馬凱棠(Marketa ZAHUMENSKA)今天拜會台南市長黃偉哲，表達希望明年能在台南合作舉辦文化交流活動。

黃偉哲表示，台南是台灣的文化古都，更是半導體產業鏈的聚集地，台積電在歐洲投資的據點離捷克僅2小時車程，期待以後與捷克在高科技領域的合作。捷克在汽車產業有非常優秀的銷售佳績，在文化上更是有許多台南值得學習的地方，非常歡迎捷克與台南合作舉辦文化活動，相信可以增加雙方的經驗交流。

史坦格致詞時表示，今年6月新成立捷克中心台北，主要為推廣捷克與台灣的文化交流，台南也是想進行文化交流的首選，個人私心非常喜愛台南，今天剛下高鐵抵達台南就深覺無法抗拒台南的魅力。 除了台南是台灣的文化之都，在新與舊的融合更是一點也不違和，可以在幾分鐘內就由歷史建築區抵達科學園區。此次來訪希望帶來明年的合作案，能在台南舉辦文化交流活動，增進捷克與台南間的互動。

捷克中心台北(Czech Center Taipei)成立於2024年6月14日，屬捷克外交部附屬機構，隸屬於捷克經濟文化辦事處下，主要負責文化外交，提升台灣人民對捷克的認識，促進兩地藝術、文化的交流，以期加深雙邊文化領域的互動。

市府新聞及國際關係處長蘇恩恩與文化局副局長林韋旭也陪同出席。

捷克駐台代表偕捷克中心台北主任拜會台南市長黃偉哲，期待明年在台南舉辦文化交流。圖／台南市政府提供
捷克駐台代表偕捷克中心台北主任拜會台南市長黃偉哲，期待明年在台南舉辦文化交流。圖／台南市政府提供
捷克駐台代表偕捷克中心台北主任拜會台南市長黃偉哲，期待明年在台南舉辦文化交流。圖／台南市政府提供
捷克駐台代表偕捷克中心台北主任拜會台南市長黃偉哲，期待明年在台南舉辦文化交流。圖／台南市政府提供
捷克駐台代表偕捷克中心台北主任拜會台南市長黃偉哲，期待明年在台南舉辦文化交流。圖／台南市政府提供
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