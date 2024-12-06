快訊

致敬中山美穗：日本影歌雙棲的國民偶像

陳梅慧國道遇死劫 桃議員曝曾有人告誡陳「妳在擋人財路」

聽新聞
0:00 / 0:00

捷克駐台代表拜會黃偉哲 盼在台南合辦文化活動

中央社／ 記台南6日電
捷克經濟文化辦事處代表史坦格（圖）。聯合報系記者林俊良／攝影
捷克經濟文化辦事處代表史坦格（圖）。聯合報系記者林俊良／攝影

捷克經濟文化辦事處代表史坦格今天拜會台南市長黃偉哲，表達捷克希望明年在台南合辦文化交流活動；黃偉哲表示歡迎，也相信可增加雙方交流經驗。

台南市政府新聞稿指出，捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、副代表盧貝可娃（MartinaRubeskova）及捷克中心台北主任馬凱棠（MarketaZahumenska）今天拜會黃偉哲，增進捷克和台南互動。

黃偉哲表示，台南是台灣第一座城市，2024年是台南400週年紀念；台南是文化古都，更是半導體產業鏈聚集地，台積電在歐洲投資據點離捷克僅2小時車程，期待未來和捷克在高科技領域的合作。

黃偉哲說，捷克汽車產業有非常優秀銷售佳績，文化上更有許多台南值得學習地方，他非常歡迎捷克和台南合作舉辦文化活動。

史坦格表示，台南是捷克文化交流首選，他個人也非常喜愛台南，無法抗拒台南魅力。台南新舊融合一點也不違和，希望明年在台南舉辦文化交流活動。

市府表示，捷克中心台北（Czech Center Taipei）今年6月14日成立，屬捷克外交部附屬機構，隸屬於捷克經濟文化辦事處，主要負責文化外交，提升台灣人民對捷克的認識，促進藝術文化交流，加深雙邊互動。

捷克 黃偉哲

延伸閱讀

嚴防有害空汙氣體 南市擴大稽查SRF資源循環燃料排放

台南馬場慘案 她為浪犬發聲反遭肉搜曝個資 今至南檢按鈴提告

黃偉哲前進果園直播賣柳丁 28公噸東坡丁40分完銷

黃偉哲赴柳丁產地上直播 40分鐘賣完28公噸

相關新聞

台南交通成果「小黃公車」接送最暖心 拚區區有YouBike

台南市政府交通局以「人本交通、便捷台南」為核心，涵蓋人本交通、公共運輸、低碳永續、智慧管理及重大基礎建設等多面向。交通局...

捷克駐台代表拜會黃偉哲 盼在台南合辦文化活動

捷克經濟文化辦事處代表史坦格今天拜會台南市長黃偉哲，表達捷克希望明年在台南合辦文化交流活動；黃偉哲表示歡迎，也相信可增加...

提升災害搶救！ 嘉市攜手串流公司首創防救災智能影像平台獲獎

嘉市消防局為利即時傳輸災害現場影像回指揮中心，以利災情掌握與決策參考，為救災現場安全增加保障，2020年攜手串流國際公司...

嚴防有害空汙氣體 南市擴大稽查SRF資源循環燃料排放

為降低能源使用成本，部分公私場所選用資源循環燃料取代傳統燃料。為守護市民健康與空氣品質，環保局今年將重點檢測使用固體再生...

台南捷運綠線行經舊城區遭反對 新修正「6站地下化」

台南捷運綠線作為台南唯一東西向捷運路網的重要路線，串聯舊城區與其他路線的規畫備受關注。因路線穿越舊城區遭到反對遲未定案，...

嘉義縣定古蹟東石郡役所擬整修 復舊重現百年歷史風華

嘉義縣定古蹟東石郡役所即將邁入百年歷史，見證地方歷史發展，因年代久遠、結構陳舊，文化觀光局擬向文化部爭取1.1億元修復，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。