台南交通成果「小黃公車」接送最暖心 拚區區有YouBike

台南市政府交通局以「人本交通、便捷台南」為核心，涵蓋人本交通、公共運輸、低碳永續、智慧管理及重大基礎建設等多面向。交通局今天舉行年終記者會展現過去一年來的成果，達到溪北區區有小黃公車、區區有YouBike及充電椿，未來兩年將進一步以科技為引領，提升友善交通環境，帶動城市持續進步。

交通局長王銘德指出，小黃公車是最暖心的交通接駁政策，從2019年起小黃公車42條路線，遍及27個行政區，今年更達成「溪北區區有小黃公車」服務超過23萬人次，還首創預約站牌、結合醫療服務據點、整合公車動態APP，滿意度高達90%以上，並引進首輛純電動小黃公車服務，讓偏遠地區的公共運輸更全面。

台南市YouBike 2.0公共自行車已達500站目標，服務超過586萬人次，分布於全市34個行政區，即將達標37區都有站點。為鼓勵電動車使用，年底將於37個行政區內設置超過1000個充電停車格，提升綠色運輸便利性，減少碳排放。

智慧交通是台南發展的關鍵支柱。大台南智慧交通中心整合AI智慧號誌，優化交通流量，減少整體路廊旅行時間10%。此外，智慧停車服務系統建置超過1萬3000席停車位資訊，榮獲金擘獎多項殊榮，滿意度高達90%。

此外，台南與高雄、屏東合作推出南高屏TPASS月票方案，大幅降低通勤成本，提升公共運輸使用率。今年，台南市區公車網重整，統聯、巨業等新業者加入服務，提供市民更優質便捷的公車服務。

交通局表示，積極推動捷運系統，以府城、沙崙、南科為核心，規畫6條捷運優先路網，預計2026年啟動首條藍線施工，2032年通車；並同步發展轉運站與立體停車場，包括和順、永康及安億轉運站，以及多功能立體停車場，增強交通基礎建設效能。

交通局未來2至3年將改善2000處道路安全設施，涵蓋行人專用時相、標線型人行道等，並優化70所學校周邊通學環境，保障市民交通安全。

台南市交通局表示，以智慧科技與綠色永續為方向，結合人本交通理念，攜手市民共同打造便捷、幸福的未來交通環境，迎接城市新競爭力的高峰。