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提升災害搶救！ 嘉市攜手串流公司首創防救災智能影像平台獲獎
嘉市消防局為利即時傳輸災害現場影像回指揮中心，以利災情掌握與決策參考，為救災現場安全增加保障，2020年攜手串流國際公司，打造「防救災智能影像平台」，榮獲今年經濟部中小及新創企業署「新創產品及服務採購獎特別獎」，消防局長郭立昌上午北上領獎。
穿戴式攝影機配戴在7個分隊長及2個大隊長身上，即時回傳救災現場各面向搶救影像，提供指揮中心最後續派遣及支援決策參考，不僅使救災更有效率也更安全。未來將整合空拍機與車載式即時影像系統，打造多元智能影像平台，有效掌握陸空多面向搶救資訊，提升災害搶救效能。
為協助新創事業，經濟部配合行政院辦理新創採購，以友善新創事業進入政府採購市場。中小及新創企業署辦理「新創產品及服務採購獎」，特別獎由專家學者擔任審查委員，針對申請資料，依策略性、永續性及創新性評估，嘉市消防局在眾多參賽機關脫穎而出。
消防局長郭立昌北上松山文創園區，參加2024年Buying Power頒獎典禮，由經濟部中小及新創企業署長李冠志頒獎表揚。郭立昌說，安全是幸福城市基石，消防局團隊致力科技領航防救災，去年引進功能多元車隊管理系統，透過6顆鏡頭影音上傳輔助原有系統。
因應複合型災害救災所需，避免搜救出動大量人力無明顯效能，消防局將無人機技術導入防救災領域，期許推動科技導入防災新紀元，面對多元災害挑戰，善用物聯網科技IOT做防救災最強後盾，守護救災人員與生命安全，讓嘉市成為世代宜居幸福永續城市。
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