嚴防有害空汙氣體 南市擴大稽查SRF資源循環燃料排放

為降低能源使用成本，部分公私場所選用資源循環燃料取代傳統燃料。為守護市民健康與空氣品質，環保局今年將重點檢測使用固體再生燃料（SRF）的排放管道，並逐步擴大檢測範圍，涵蓋更多資源循環燃料使用場所，確保其符合排放標準。

資源循環燃料主要包括農林植物或木材，以及利用廢棄物製成的燃料，可分為三類：固態生質燃料、固體再生燃料（SRF）及廢棄物再利用燃料。全市現有20家使用資源循環燃料的場所，其中9家使用固態生質燃料，2家使用SRF，9家採用廢棄物再利用燃料。

環保局表示，將逐一檢測場所的戴奧辛、重金屬及揮發性有害空氣汙染物，並隨機抽測燃料成分，同時檢查汙染防治設備是否符合要求。市長黃偉哲指出，環境部正研擬修正相關規範，將針對資源循環燃料制定更嚴格的燃料成分及排放標準，並要求防治設備升級，落實汙染防治工作。