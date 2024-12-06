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嚴防有害空汙氣體 南市擴大稽查SRF資源循環燃料排放

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
強化資源循環燃料控管 ，台南市環保局擴大檢測資源循環燃料控管。圖／環保局提供
強化資源循環燃料控管 ，台南市環保局擴大檢測資源循環燃料控管。圖／環保局提供

為降低能源使用成本，部分公私場所選用資源循環燃料取代傳統燃料。為守護市民健康與空氣品質，環保局今年將重點檢測使用固體再生燃料（SRF）的排放管道，並逐步擴大檢測範圍，涵蓋更多資源循環燃料使用場所，確保其符合排放標準。

資源循環燃料主要包括農林植物或木材，以及利用廢棄物製成的燃料，可分為三類：固態生質燃料、固體再生燃料（SRF）及廢棄物再利用燃料。全市現有20家使用資源循環燃料的場所，其中9家使用固態生質燃料，2家使用SRF，9家採用廢棄物再利用燃料。

環保局表示，將逐一檢測場所的戴奧辛、重金屬及揮發性有害空氣汙染物，並隨機抽測燃料成分，同時檢查汙染防治設備是否符合要求。市長黃偉哲指出，環境部正研擬修正相關規範，將針對資源循環燃料制定更嚴格的燃料成分及排放標準，並要求防治設備升級，落實汙染防治工作。

環保局長許仁澤提醒，秋冬季空氣品質不佳，裁罰力度也將加重，呼籲業者落實汙染防制措施，避免高額罰款。環保局將不定期稽查，如發現排放不符規定，最高可處以2千萬元罰鍰。市府強調，持續守護市民健康是首要目標。

強化資源循環燃料控管，台南市環保局擴大檢測量能，圖為南科資源再生中心。圖／環保局提供
強化資源循環燃料控管，台南市環保局擴大檢測量能，圖為南科資源再生中心。圖／環保局提供

SRF 廢棄物 環保局長

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