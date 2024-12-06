台南捷運綠線行經舊城區遭反對 新修正「6站地下化」
台南捷運綠線作為台南唯一東西向捷運路網的重要路線，串聯舊城區與其他路線的規畫備受關注。因路線穿越舊城區遭到反對遲未定案，台南市交通局今日確定採取部分地下化方案，計畫於林森路前的小東公園前開始下地，在水萍塭公園出地，以潛盾工法深入地下10公尺施工。交通局強調，此技術可有效克服挖掘歷史遺址的工程挑戰。
交通局長王銘德表示，綠線在原本的高架方案基礎上，將採部分地下化設計，地下化段初步規畫於林森路、小東公園一帶下地，並於水萍塭公園一側出地，之後路線重新回到地面行進至永華路段。另綠線將東延與深綠線銜接，全長17.5公里，共設置19站，其中地下化段設6站。「高架又鑽地」的設計，淡水線和高雄都有，技術上沒有問題。
因台南歷史悠久，有「掘地三尺有古蹟」之稱，最近西門路與公園南路口雨水下水道工程，就因挖到台灣城牆遺構兩度停工，市民擔憂地下施工萬一挖到歷史遺構又會影響進度。王銘德強調，地下化工程將採用潛盾工法深入10公尺，是較少有遺構的機率，施工技術足以克服相關挑戰，並將盡量降低施工對地面交通的影響。
王銘德進一步說明，為降低對地面交通的影響，地下化工程在入土與出土點的選址上頗費心思，在平面道路會有180公尺的阻隔，影響約2個車道，因此努力尋找適合地點，目前規畫入土點位於林森路前的小東路一側，該處路面較為寬敞，經適當調整後可維持原有車道寬度；出土點則設於水萍塭公園旁，整體設計對交通影響最小。
捷運綠線原本是從安平地方法院至平實轉運站，修正後的路線將東延到永康大灣，在台39線高鐵橋下道路與保吉路，和深綠線銜接，路網規畫可更符合民眾通勤需求。交通局已完成綠線行經舊城區地下化的可行性研究，近期將於沿線5個行政區舉行地方說明會，聽取民意並完善規畫，確保路線設計更貼近市民需求。
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