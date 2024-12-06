嘉義縣定古蹟東石郡役所擬整修 復舊重現百年歷史風華

嘉義縣定古蹟東石郡役所即將邁入百年歷史，見證地方歷史發展，因年代久遠、結構陳舊，文化觀光局擬向文化部爭取1.1億元修復，近日完成細部設計及空間規畫，外觀宛如日式博物館，未來將展示在地藝術家作品，展售嘉義優鮮農特產，讓歷史建築重現風華。

東石郡役所建於1925年（大正14年），是日治時期重要磚瓦建築，是嘉義縣內僅存的一座設計良好日治時期郡級行政官廳，見證東石地區歷史發展，行政區劃改制現位於朴子市，2006年公告為歷史建築，2014年正式成為嘉義縣縣定古蹟，至今已有99年歷史。

文化觀光局表示，東石郡役所原為嘉義縣警察局朴子分局使用，後來朴子分局遷建至新大樓後閒置，為妥善維護近百年古蹟存續，啟動古蹟修復計畫，現已完成調查及細部設計，將向文化部爭取1.1億元經費，未來將朝修舊如舊方向修復，重現早年建築風貌。

文觀局長徐佩鈴說，東石郡役所占地面積蠻大的，未來規畫展示空間、多功能空間、商業空間、服務空間等，除了提供展區讓在地藝文家展示作品，也可以展售嘉義優鮮農特產品，或是讓咖啡店、餐飲店進駐，提供遊客長時間留佇場域，也帶動周邊觀光發展。