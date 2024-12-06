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路邊停車收費未普及致占用亂象 雲林斗六明年將增3千格收費停車格
雲林縣目前僅斗六市、虎尾鎮開辦部分路段路邊停車收費，其中斗六市現有路邊停車收費近1400格，因部分路段尚未收費遭占用，且有民眾反映希望在住家附近增設停車格，市公所明年將陸續增設路邊及路外收費停車格，預計到明年底將再增加3000格，滿足市民停車需求，也建立停車秩序。
斗六市去年4月起率全縣之先開辦路邊停車收費，截至今年10月，共有15個路段，包含府文路、公園路、民生南路、公明路、大學路一及三段、明德北路一至三段、莊敬路、籽公園運動場、文化路、鎮南路與六合街、斗六市綜合體育場等，逾1300格收費停車格。
市公所主秘孫旺田表示，因部分路段尚未開始收費停車，導致有人占用，加上市長信箱陸續接獲民眾投書，希望在住家附近增設停車格，為建立停車秩序、清除路霸、改善行人環境，明年起將擴大增設路邊收費停車格，並整理低度使用的陸橋下閒置空間，作為收費停車場。預計至明年底路邊及路外收費停車格將增加3千格，滿足民眾停車需求。
孫旺田表示，明年預計增設路邊收費停車格路段，包括內環路、民生路、城頂街、雲林路ㄧ至二段、建成路、斗六火車站後站各路段等，公所將每2個月重新檢討及盤點停車需求，將相關收費停車資訊公布在市公所網站上，公所目標是只要能停車的路段都會畫設停車格，不能停車的會畫紅線。
另針對部分民眾需求，斗六市路邊停車部分路段開放月繳600元任停，包括明德北路一段 (北祥街至鎮北路) 、明德北路二段 (鎮北路至西平路) 、明德北路三段 (西平路至保長路)、大學路一段 (文化路至成功路)、大學路三段 (雲林路二段至中山路)。斗六市路邊停車收費每日上午8時至下午8時採人工開單收費，每半小時收費10元、一小時20元。
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