北興陸橋上方鐵路高架橋合攏完成 象徵嘉義市都市縫合第一針

隨著鐵路高架工程墩柱及鐵路橋陸續出現嘉市天際線，鐵高工程進展到關鍵點，跨越北興、博愛、嘉雄陸橋及垂楊大橋上空永久軌工程，凌晨率先由北興陸橋上空完成跨越合攏作業，象徵都市縫合第一針，前、後站都市縫合實質進展邁進一大步。

鐵高工程施工單位交通 部鐵道局中部工程分局說，為維持高架鐵路橋跨越北興陸橋上空施工期間，7月29日至12月27日，得以維持前、後站通行，引進全國首創「支撐先進全跨懸吊工法（中路式工法）」施工。

此種工法優點除可維持高架鐵軌下方行車空間，也能減少對市民車輛視野限制影響，避免長時間施工期間阻斷陸橋通行。另為培育工程及建築技術人才，市府協調施工單位安排高中職以上工程相關科系學生，實地參訪學習「支撐先進全跨懸吊工法 (中路式工法)」。

市府交通處表示，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，已採全時段限高與部分期間實施夜間封閉交維措施：限高3.8公尺措施：自7月29起至鐵路高架完工通車及舊陸橋拆除為止。夜間封閉陸橋措施：跨越北興陸橋施工需約152天，期間將有14個不連續工作天夜間全線封閉陸橋，市府及鐵道局中部工程分局在封閉7天前公告提醒，請往返陸橋駕駛人提早改行鄰近文化地下道、嘉雄陸橋、博愛陸橋、世賢地下道等替代路線通行。