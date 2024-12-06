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「永續是很浪漫的事」 雲林永續循環耶誕裝置藝術登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣環保局展示使用廢棄物打造的耶誕應景裝置藝術。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣環保局展示使用廢棄物打造的耶誕應景裝置藝術。圖／雲林縣環保局提供

耶誕節將至，雲林縣環保局利用海洋廢棄物、廢棄不鏽鋼、玻璃等廢棄物在西螺森活武樹園區打造3座充滿耶誕氣氛的裝置藝術，21日將舉辦耶誕市集。局長張喬維表示，3座裝置藝術品營造出永續循環的節慶環境，希望讓民眾感受到永續是一件很浪漫的事。

環保局在西螺森活武樹園區打造「森生不息」耶誕樹、象徵社會對環境守護承諾的「永續羅曼史」，以及呈現氣候變遷與環境危機的「熊熊找不到家」裝置藝術，其中，「永續羅曼史」在2024美國MUSE DESIGN AWARDS設計大獎榮獲銀獎肯定，3座裝置藝術近日夜間開始點燈。

張喬維表示，縣府積極推動垃圾轉成黃金，除轉廢為能，將垃圾燃料化外，也希望宣導民眾從日常生活中善用資源，鼓勵大家運用巧手及創意，把家中的資源回收物變身為聖誕飾品，12月21日將舉行「永續耶誕市集」。

永續耶誕市集將於12月21日下午4時至晚間8時30分在西螺森活武樹園區舉行，前200名入場民眾完成指定任務即可獲免費餐券。活動詳情參考雲林縣環保局粉絲專頁（https://www.facebook.com/ylepb）。

雲林縣環保局展示使用廢棄物打造的耶誕應景裝置藝術。圖／雲林縣環保局提供
雲林縣環保局展示使用廢棄物打造的耶誕應景裝置藝術。圖／雲林縣環保局提供

永續 環保局 裝置藝術

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