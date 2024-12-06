大陸重慶姑娘遠嫁來台25年 克服困境成名廚還圓了畫家夢

大陸四川重慶姑娘李聯容25年前遠嫁來台，就為了幫忙家計，硬著頭皮開現炒店，烹飪工夫讓許多人一試成主顧，重慶現炒店已成新化老街名店。而她一有空就作畫，拜師學畫創作10多年獲肯定、多次參展，今年更辦個展，一雙巧手展現多樣才華。

李聯容有9個姐妹、排行第9，從小立志創業， 15歲就打工賺錢，有積蓄就創業，除了開店，扛水果、賣衣服、回收廢五金各種粗活都幹過，尤其當年回收廢鋁、廢銅曾月入台幣10萬元。

李聯容在深圳認識台商幹部的另一半，她說，原以為先生賺很多錢，直到結婚當天，先生才向她「坦白」賺沒她多，婚後來台見夫家經濟沒想像中好，但她欣賞先生為人熱心又孝順，日子還過得去。

只是沒想到隔年丈夫就因婆婆中風，收入幾乎全花在照護，入不敷出孩子滿月她就決定開店，沒學過烹飪，只是硬著頭皮「把吃過、有印象的菜色做出來」，邊做邊學邊改進，生意起初當然不是很好，打拚10年手藝精進能做幾百道菜、老饕稱讚才漸打響名號，成了老街名店。

在廚房做菜衣物常遭油汙，李聯容仍是「每天盛裝」甚至穿旗袍，感覺不夠美的時候，即使客人說「已經很漂亮了啦」，依舊堅持補妝。不像一般廚師方便就好。她說，穿戴整齊面對客人才有禮貌。廚房工作常沾染油垢、地瓜粉，每天就算再累、衣物都還是用手搓洗乾淨。

李聯容生活穩定後想起一直沒實現的夢想。她說，從小就喜歡畫畫，一直沒機會，直到得知新化社區大學招生，才去報名學畫，藝術家陳春陽是啟蒙老師，開餐廳沒很多時間畫畫，多年來利用空檔時間畫，很感謝另一半始終支持。

「炒菜節奏是快又緊張，畫畫讓人心平氣和，專注、什麼都不用想。」李聯容說，油畫人物是最難畫的，一開始就挑戰高難度人物，挺過挫折與多年磨練，現在各種主題都能夠掌握。

李聯容說，不管是炒菜、畫畫還是生活，都有遇到挫折的時候，但她從沒想過放棄。人就像農作物一樣，需要經歷暴風雨、冰雪以及每一天吸收空氣跟土壤，才能更強壯、更有抵抗力，才能有好收穫。

好友林孟婷說，多年前路過剛開不久的店，看到她一個人蹲在快炒店門口走廊畫畫，就知道這是她一生的夢想，很開心好友能夠圓夢。