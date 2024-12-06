府城4大總舖師操刀台南400宴秒殺 沒搶到的還有機會

台南400宴邀集台南4大總舖師辦桌，限量400桌，12月4日中午12時於全台7-11門市ibon機台與售票系統開放訂購時，不到4分鐘就全部完售！

主辦單位完成對帳後，將未完成繳費的名額再釋出，訂於12月7日中午12時再次開放訂購，沒訂到的民眾一定要好好把握機會！也提醒訂購民眾要於時效內完成付款，以利活動順利。

台南市長黃偉哲表示，台南400宴開放訂桌勢必秒殺！400宴的菜色用料實在，地點選在大台南會展中心，交通方便、用餐環境舒適，席次有限，物超所值，買到賺到。再加上400宴特別邀請到知名的荷蘭歌手馬丁‧賀肯斯（Martin Hurkens）到場獻唱，吃美味、聽美聲，帶給賓客完整的五感享受。

觀光旅遊局長林國華表示，此次邀集台南知名4大總舖師，包括阿勇家餐飲事業汪義勇（阿勇師）、施家班餐飲宴席玄饌宴會館施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席餐廳郭育宏，聯手操刀為台南400打造專屬菜色，是臺南400壓軸活動，更是最令人期待的美食饗宴。

台南400宴訂於12月29日中午12時於大台南會展中心開席，共10道佳餚包括「五福府城耀荷南」、「粉絲宮煲炒帶子」、「布袋干貝繡球雞」、「荷葉米糕網西丸」、「南式古味紅燒羹」、「台式極品佛跳牆」、「溜油龍膽石斑魚」、「紹興藥膳海大蝦」、「金玉滿彩水果塔」、「仙草凍併冰淇淋」，每道都是最有台南味的辦桌美食。

台南400宴報名資訊：https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/6944