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暖冬嘉市農田染成豔麗色彩花田遭闖入拍照 市府這招防踩踏

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府下周周休假日，舉辦花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照。 記者魯永明／攝影
嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府下周周休假日，舉辦花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照。 記者魯永明／攝影

下半年接連颱風未造成嘉義市災情，雨多加上暖冬，讓嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府定下周14、15日周休假日，舉辦一年一度花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照，花田遭人闖入拍照遭詬病，市府請農民在花田預留空隙，避免踩踏。

去年花海生活節，狂吸15萬人潮參觀，今年市府建設處補助農民綠肥及肥料，花田面積由18公頃增加到近27公頃，花田播種時留空隙，讓遊客可以進去，花如果開得很好，這一些空隙會看不到。

目前舉目所見花田盛開，每天晨昏吸引民眾賞花拍照，花海範圍比去年廣，白色大波斯菊盛放如大雪鋪地，還有紅色及粉紅色波斯菊，接力盛開的萬壽菊、百日草，將大地染成整片橘黃色，讓人感受暖陽溫暖。

花穗在風中輕搖著，枝葉在空中擺動，在網路及社群媒體擴散下，吸引賞花民眾，市府規畫花海生活節14、15日登場，帶來色彩繽紛、充滿幸福與創意的視覺與感官盛宴，手作課程苔球植栽：來自夏木花屋專業指導，可親手製作療癒心靈的苔球；海浪上花瓣項鍊，與裴喜兒一同利用海玻璃製作獨特的藝術品；海底的花磚手環：創造手環，傳遞愛地球心意。

花海生活節下周周休假日，每天下午2點到晚間8點半，活動內容包括花海生活節裝置藝術，花海盛宴，手作課程，星空電影院，藝人表演及生活美學，玉山路規畫各式各樣特色手工藝及農特產品市集，讓民眾逛市集、賞花、看藝人表演，下周花田布置裝置藝術作品、搭舞台。

嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府下周周休假日，舉辦花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照。 記者魯永明／攝影
嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府下周周休假日，舉辦花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照。 記者魯永明／攝影
嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府下周周休假日，舉辦花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照。 記者魯永明／攝影
嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府下周周休假日，舉辦花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照。 記者魯永明／攝影
嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府下周周休假日，舉辦花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照。 記者魯永明／攝影
嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府下周周休假日，舉辦花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照。 記者魯永明／攝影
嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府下周周休假日，舉辦花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照。 記者魯永明／攝影
嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府下周周休假日，舉辦花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照。 記者魯永明／攝影
嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府下周周休假日，舉辦花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照。 記者魯永明／攝影
嘉市玉山路底農田栽種綠肥作物，綻放豔麗色彩花田美景，市府下周周休假日，舉辦花海生活節，盛開花海吸引許多人賞花拍照。 記者魯永明／攝影

花田 裝置藝術 賞花

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