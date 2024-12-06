嘉義民雄鐵路高架 臨時軌擬明年中動工

交通部長陳世凱昨視察嘉義縣鐵路高架化進度，目前中央核定民雄鄉打造8.92公里高架鐵路，陳指出，明年中舉辦臨時軌的動工典禮；至於水上鄉居民仍希望做高架化，縣府將向交通部爭取經費，另做可行性評估。

交通部鐵道局表示，民雄鐵高完成基本設計，臨時軌期末設計案近日將審議，預計明年5月臨時軌工程決標開工、明年12月主體工程決標開工，2031年完工通車。

立委王育敏邀陳世凱等交通部官員視察，陳世凱在民雄火車站指出，很多鄉親聽聞鐵高工程許久，卻遲遲沒看見進度，會要求鐵道局加快工程招標時程；鐵道局長楊正君解釋，民雄鐵高綜合規畫核定後，一定要完成現地測量、確認所有立柱位置，並非規畫階段就能決定，約耗時2年時間，目前先完成站內月台拆除、軍用設施移設。

另，水上鄉鐵高計畫因益本比不足，已改規畫水上車站大平台，地方仍希望做高架化。議員詹琬蓁說，水上車站旁平交道管制時間最長達180秒，尖峰時段交通癱瘓成日常，且依現行大平台設計，遇車禍恐導致更嚴重的壅塞；議員王啟澧則說，鐵路高架化才是大家期待的最終方案。

陳世凱在水上車站勘查指出，嘉義工商業發展和過去不一樣，可將都市計畫、水上鄉發展都合併討論，重新計算益本比、提高益本比數字說服審查委員，但短期先利用智慧運輸、號誌連動等方式改善交通問題。

縣府建設處長郭良江說，今年有再送計畫爭取補助水上高架化可行性評估，但同樣計畫不能補助兩次，預計本月修改後會再送交通部。