聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／紅樹林生態寶地 不應任意砍除

聯合報／ 本報記者鄭惠仁

台南市從八掌溪出海口雙春海濱到南區四鯤鯓有可觀的紅樹林，隨著發展綠能剷除不少，也遭遇氣候變遷海岸後退而岌岌可危，欣見產官學合作造林，更不能忽視社區支持力道，市府應嚴禁非必要砍除行為，否則永遠跟不上種樹速度。

台南有可觀的紅樹林自然資源，其中鹽水溪觀海橋到安平段之間，兩岸紅樹林茂密如小森林，已成迷人景觀，沿著溪旁單車道感受到鳥語花香生態之美，是生態寶地，住在四草60多年的南市紅樹林保護協會秘書李進添說，鹽水溪下游紅樹林也是防風浪重要防護線，除阻擋浪潮前進，颱風或漲潮時更有益於上游的水排到出海口。

不過，南區四鯤鯓因光電進入，部分紅樹林生態環境起了變化，過去從高雄進入台南，行經濱海公路時，會看到美麗紅樹林以及候鳥，居民擔心，再不好好保護，此景會消失；七股地區大設光電場及開闢工業區，也都發生砍除紅樹林情形，市議員陳昆和在議會大聲疾呼要保護，雖官員回應會補種，但要恢復林木蒼翠成蔭，談何容易？

氣候變遷也慢性侵蝕紅樹林，台南雙春海濱長年來海岸線退縮，曾發生海水直接衝入紅樹林區，紅樹林持續泡在鹹水中，鹽分太多就脫水死亡。

海洋碳匯的生態系包括紅樹林、海草床及潮汐鹽沼等沿海植被，來吸收和儲存二氧化碳，其中紅樹林有調節氣候、生物多樣性、觀光、減碳等功能，凸顯台南紅樹林更應珍惜與保護。

產官學合作的紅樹林複合式計畫只是起手式，需要更多居民、地主認同與響應，讓既有紅樹林不破壞、未來更擴大數量，才能達到增加自然碳匯目的，當處於海平面上升、地層下陷危機中，更能藉此減緩速度，何樂而不為？

台南 氣候變遷 紅樹林

延伸閱讀

【即時短評】紅樹林守護更需行動 應嚴禁為開發而任意砍伐

影／國內首件負碳研發與碳權開發選定台南 藍碳紅樹林當先鋒

台江處等三方合作 攜手守護國家公園自然資源

政院鎖定小屋頂光電給甜頭 300坪以下建物每案最高30萬

相關新聞

紅樹林賺碳權 台南廢魚塭將試驗

紅樹林的碳儲存能力是所有藍碳中最高，台江國家公園管理處與產學界昨簽夥伴關係備忘錄，選定安南區城西廢棄魚塭地種3千棵紅樹林...

新聞眼／紅樹林生態寶地 不應任意砍除

台南市從八掌溪出海口雙春海濱到南區四鯤鯓有可觀的紅樹林，隨著發展綠能剷除不少，也遭遇氣候變遷海岸後退而岌岌可危，欣見產官...

嘉義民雄鐵路高架 臨時軌擬明年中動工

交通部長陳世凱昨視察嘉義縣鐵路高架化進度，目前中央核定民雄鄉打造8.92公里高架鐵路，陳指出，明年中舉辦臨時軌的動工典禮...

全國幸福城市大調查揭曉 嘉義縣施政滿意度全台第2

經濟日報與國泰人壽共同主辦2024縣市幸福指數大調查，今天公布「全國各縣市幸福指數」及「地方政府施政滿意度」，調查深度分...

黃偉哲前進果園直播賣柳丁 28公噸東坡丁40分完銷

正是柳丁產期，台南市長黃偉哲今下午前往東山區柳丁果園，透過現場直播，40分鐘將28公噸老欉東坡丁售罄，再度打響台南柳丁知...

全國幸福城市大調查…嘉義市非六都第一 施政滿意度民調全國第一

經濟日報與國泰人壽主辦的2024縣市幸福指數調查，下午公布地方政府施政滿意度排行。嘉市延續去年幸福城市、施政滿意度雙雙獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。