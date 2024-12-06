新聞眼／紅樹林生態寶地 不應任意砍除

台南市從八掌溪出海口雙春海濱到南區四鯤鯓有可觀的紅樹林，隨著發展綠能剷除不少，也遭遇氣候變遷海岸後退而岌岌可危，欣見產官學合作造林，更不能忽視社區支持力道，市府應嚴禁非必要砍除行為，否則永遠跟不上種樹速度。

台南有可觀的紅樹林自然資源，其中鹽水溪觀海橋到安平段之間，兩岸紅樹林茂密如小森林，已成迷人景觀，沿著溪旁單車道感受到鳥語花香生態之美，是生態寶地，住在四草60多年的南市紅樹林保護協會秘書李進添說，鹽水溪下游紅樹林也是防風浪重要防護線，除阻擋浪潮前進，颱風或漲潮時更有益於上游的水排到出海口。

不過，南區四鯤鯓因光電進入，部分紅樹林生態環境起了變化，過去從高雄進入台南，行經濱海公路時，會看到美麗紅樹林以及候鳥，居民擔心，再不好好保護，此景會消失；七股地區大設光電場及開闢工業區，也都發生砍除紅樹林情形，市議員陳昆和在議會大聲疾呼要保護，雖官員回應會補種，但要恢復林木蒼翠成蔭，談何容易？

氣候變遷也慢性侵蝕紅樹林，台南雙春海濱長年來海岸線退縮，曾發生海水直接衝入紅樹林區，紅樹林持續泡在鹹水中，鹽分太多就脫水死亡。

海洋碳匯的生態系包括紅樹林、海草床及潮汐鹽沼等沿海植被，來吸收和儲存二氧化碳，其中紅樹林有調節氣候、生物多樣性、觀光、減碳等功能，凸顯台南紅樹林更應珍惜與保護。

產官學合作的紅樹林複合式計畫只是起手式，需要更多居民、地主認同與響應，讓既有紅樹林不破壞、未來更擴大數量，才能達到增加自然碳匯目的，當處於海平面上升、地層下陷危機中，更能藉此減緩速度，何樂而不為？