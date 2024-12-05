全國幸福城市大調查揭曉 嘉義縣施政滿意度全台第2

經濟日報與國泰人壽共同主辦2024縣市幸福指數大調查，今天公布「全國各縣市幸福指數」及「地方政府施政滿意度」，調查深度分析12項生活領域，嘉義縣獲施政滿意度全台第2名，副縣長劉培東出席接受表揚，分享嘉義縣施政亮點與未來發展藍圖。

嘉義縣今年施政滿意度為81.6%，獲全台第2名殊榮，去年為全台第3名，滿意度達77.2％，今年度名次更進步1名，滿意度提升4.4%。經濟日報指出，第2名的嘉義縣在縣長翁章梁努力下，從農業大縣轉型為農工大縣，帶動地方經濟繁榮、創造就業機會，獲縣民肯定。

副縣長劉培東表示，翁章梁先後提出「創新與轉型」、「農工大縣」及「農工科技大縣」等施政目標，致力找回嘉義縣核心定位。這次施政成果獲得肯定，象徵縣民對縣府團隊努力的認可，將繼續扛起這份沈重又充滿希望的責任，朝向更美好的未來邁進。