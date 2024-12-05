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黃偉哲前進果園直播賣柳丁 28公噸東坡丁40分完銷
正是柳丁產期，台南市長黃偉哲今下午前往東山區柳丁果園，透過現場直播，40分鐘將28公噸老欉東坡丁售罄，再度打響台南柳丁知名度。
在柳丁園現場，黃偉哲品嘗現採柳丁，除讚美香甜柳丁，並與農民進行深入交流，了解從栽培到銷售每個環節。
黃偉哲也透過東森農場電商購物平台直播，40分鐘內28公噸老欉東坡丁全數售罄，展現台南農特產高人氣與市場潛力。
黃強調，支持本地農業是市府重要政策，透過創新的直播銷售模式，消費者不僅能以便利方式購買到最新鮮柳丁，也能直接提升農民收益，促進地方經濟繁榮。
南市府農業局表示，此次直播柳丁來自東山與柳營交界處果園，鄰近烏山頭水庫，水質純淨，且因為山坡地形帶來良好排水能力，加上早晚溫差大，使得柳丁果肉細緻、香氣濃郁、酸甜適中。這些優勢條件讓台南柳丁在市場上受青睞，不僅滿足一般消費者需求，也獲得手搖飲料業者大量選購。
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