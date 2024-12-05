黃偉哲前進果園直播賣柳丁 28公噸東坡丁40分完銷

正是柳丁產期，台南市長黃偉哲今下午前往東山區柳丁果園，透過現場直播，40分鐘將28公噸老欉東坡丁售罄，再度打響台南柳丁知名度。

在柳丁園現場，黃偉哲品嘗現採柳丁，除讚美香甜柳丁，並與農民進行深入交流，了解從栽培到銷售每個環節。

黃偉哲也透過東森農場電商購物平台直播，40分鐘內28公噸老欉東坡丁全數售罄，展現台南農特產高人氣與市場潛力。

黃強調，支持本地農業是市府重要政策，透過創新的直播銷售模式，消費者不僅能以便利方式購買到最新鮮柳丁，也能直接提升農民收益，促進地方經濟繁榮。