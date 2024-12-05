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「樹說台南400」發表 漫步165棵老樹年輪裡城市時光

中央社／ 台南5日電

台南市政府農業局今天發表「樹說台南400–年輪裡的城市漫步時光」專書，收錄台南165棵具特色與故事性老樹，以擬人化寫法呈現老樹獨特魅力，詮釋並傳承台南文化內涵。

台南市政府農業局下午在台南市立圖書館新總館舉行新書發表會，由市長黃偉哲主持發表「樹說台南400–年輪裡的城市漫步時光」專書，以及「小樹苗找找家」繪本。

黃偉哲致詞表示，今年適逢台南400，台南是個有悠久歷史城市，是文化之都，也是宗教之都，擁有400年古廟，也有400年古蹟，還有許多400年老樹，在歷史長河中，台南人在這座城市生活，古廟裡燒香、古蹟中生活，也在老樹樹蔭下成長茁壯。

黃偉哲說，台南市不會忘記對老樹的保護，同時也由愛護老樹延伸，向市民介紹過去在老樹下所發生的故事，許多老樹都坐落聚落中心點，周遭有商家、住宅，而悲歡離合故事也在老樹下發生，老樹與市民生活息息相關，是台南文化一部分。

他說，藉由老樹來述說台南故事、詮釋台南文化內涵，再適合不過，可將台南文化價值傳承給下一代。

市府農業局提供資料指出，「樹說台南400」專書一改過去科普類書籍風格，收錄台南165棵具特色與故事性老樹，帶領來訪旅客深入台南生活，認識地方風土人文；另外，為讓環境教育向下扎根，特別出版繪本「小樹苗找找家」，透過故事主人翁與台南老樹相遇歷程，傳達保護樹木觀念。

農業局表示，「樹說台南400」專書作者以5大章節、17條路線串起奇特老樹，同時用擬人化寫作手法，搭配細膩水彩畫風，呈現老樹獨特魅力，引領讀者發掘台南與眾不同一面；「小樹苗找找家」則透過淺顯易懂圖文，適合兒童與家長共讀，以溫馨故事傳遞愛護環境觀念。

台南 魅力 黃偉哲

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