全國幸福城市大調查…嘉義市非六都第一 施政滿意度民調全國第一

經濟日報與國泰人壽主辦的2024縣市幸福指數調查，下午公布地方政府施政滿意度排行。嘉市延續去年幸福城市、施政滿意度雙雙獲獎氣勢，施政滿意度以83.3%高滿意度，奪得全台第1殊榮。

縣市幸福指數大調查，以65.04高分榮獲全台第2，僅次於六都之一的台中市，連續5年排名前4，成為名符其實「幸福常勝軍」，包含政府作為在內的12面向民調，連續2年蟬聯第1。

市長黃敏惠帶領市府團隊北上領獎，致詞以甫結束的世界12強賽事，中華隊一路拚搏奮鬥，從不被看好到最終贏得冠軍榮耀過程，形容獲獎心情。她說，嘉市幅員不大、人口少，資源受限，一路負重躋身前段班，幸福城市獎項對嘉市曾是「不敢奢望，卻渴望的獎項」，2020年首獲幸福城市獎項肯定緊張、感動，至今依舊深刻。感謝市民連續5年對施政成果肯定，與市府攜手創佳績，讓嘉市被看見，找回城市光榮感，一步一腳印辛苦過後，幸福果實更令人倍感甜美、珍惜。

黃敏惠以《成功的條件》、《勇氣》、《堅持》、《小幸運》，以及《幸福是啥物》5首歌曲，形容市政推動過程，猶如《成功的條件》歌詞「大樓也是一層層蓋起，哪有一步登天好事」，強調嘉市基礎扎根，推動城市建設，跨局處整合、激盪，推動十大旗艦計畫，從「以人為本」和「市民有感」出發，一步一腳印往前邁進，打造「全齡共享．世代宜居」幸福城市。

過程中或許有挫折，但市府團隊有「勇氣」，勇於決策接受挑戰，以「議題導向」角度思考，以「設計」、「數位」、「創生」、「永續」等4大創新思維突破框架，帶著「永不放棄」KANO精神，堅持向前。

黃敏惠說，首次榮獲幸福城市不斷思索「幸福」意義，最後在星雲大師作詞《幸福是啥物》獲得啟示，原來「幸福就是觀念轉變彼陣開始」，市民對她說「辛苦了，辛苦了」，聽在耳裡成了「幸福了、幸福了」，原來辛苦與幸福是一體兩面，唯有踏實努力才能創造幸福。再次感謝市民支持與經濟日報肯定，市府團隊將持續努力，以小城市大創新為市民打造更好的生活品質和城市未來。